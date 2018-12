Gâdea, cu OCHII în LACRIMI înainte de SĂRBĂTORI: „Se ZBATE pe un PAT de SPITAL” News alert în media

În principiu, sărbătorile ar trebui să fie un prilej de bucurie pentru oricine, dar cu toate acestea, uneori, viața lovește, neținând cont de nimic. Duminică seară, la emisiune Sinteza zilei, Mihai Gâdea a făcut un anunț trist în prag de Crăciun.





A difuzat un clip în care cântă fiica sa, Karina – „Somewhere only we know”, apoi a povestit că omul care l-a filmat a suferit un grav accident și se zbate între viață și moarte. Acum, toate gândurile bune și rugăciunile se îndreaptă spre el.

„Este o mică problemă. Cel care l-a filmat, un om minunat, un profesionist fabulos, Robert Chirileanu, a avut un accident și, în aceste ore, se zbate pe un pat de spital între viață și moarte. Nu am niciun fel de dubiu că va învinge. Zilele și nopțile acestea a fost foarte greu. Știu însă că va vedea într-o zi, această înregistrare, și va ști că toți cei care îl cunoaștem am fost alături de el și nu am făcut altceva decât să ne rugăm în permanență, iar medicii au făcut tot ce au știut mai bine.

Știu sigur că va învinge această bătălie. Acesta este Robert, un învingător, așa a fost mereu și așa va fi și acum. Este un om fabulos, coleg de-al nostru și un foarte bun prieten. Se zbate și câștigă în fiecare zi câte un centimetru. Poate uneori mai mult. Și va învinge. Din păcate, așa este viața. Așa sunt uneori și sărbătorile. Am tot fost la spital în această perioadă și am văzut foarte mulți oameni care veneau pentru cei dragi care duceau diverse bătălii. Aceste sărbători nu ar trebui să fie dramatice pentru nimeni, dar uneori sunt dificile”, a spus Mihai Gâdea, cu ochii în lacrimi, în platoul Antena 3 aflându-se și fiica sa Karina.

