Duminică, Gâdea a postat pe pagina sa de socializare o fotografie în care este aproape de nerecunoscut.

„De 17 ani împreună! The Love of my life” a scris Mihai Gâdea, pe Facebook.

„Vreau să vă spun că aceasta este ultima ediţie înainte de vacanţă. Nu am avut vacanţă, voi lua câteva zile de pauză, în mod special pentru a gândi, pentru a reflecta.

Ce s-a întâmplat în această perioadă, este ceea ce pentru jurnalişti se numeşte story-ul anului. Jurnaliştii sunt chemaţi într-un caz ca cel de la Caracal să descopere lucrurile nevăzute. Dincolo de tragedia asta, însă, descoperim multe altele.

Câte alte poveşti aşteaptă să fie spuse? Câte alte persoane aşteaptă ca cineva să lupte pentru ele? Dacă vreţi să schimbaţi ceva, acum e momentul să o faceţi”, spunea Mihai Gâdea în emisiunea din 29 august, potrivit dcnews.ro

