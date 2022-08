Gabriela Firea spune că peste 7.000 de familii aşteaptă bani de la Primăria Capitalei. Nicuşor Dan a oprit plăţile

„Încă o dovadă, dacă mai era nevoie, a bătăii de joc a Noului București! Peste 7.000 de familii tinere așteaptă ajutorul de căsătorie de la Primărie. Nicușor Dan a sistat plățile, încălcând hotărârea de consiliu general care obliga instituția să acorde acest sprijin. Încă o dată, actualul primar general își face propriile legi”, a transmis Firea pe pagina personală de Facebook.

Ea amintește că, în 2017, la propunerea sa, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un sprijin de 1.500 de lei pentru fiecare cuplu la început de drum, imediat după căsătorie, iar în prezent s-a ajuns la un număr record de dosare restante „mulțumită” primarului Nicușor Dan care, conform spuselor Gabrielei Firea, considera că „acest ajutor este o pomană nedreaptă”.

Nicușor Dan consideră și el că acest ajutor este o pomană nedreaptă

„A venit însă Nicușor Dan la putere la București și totul s-a oprit. Timp de aproape doi ani, tinerii căsătoriți nu au mai primit niciun leu. În total, peste 7.000 de familii așteaptă să primească banii, după ce și-au depus dosarul la Centrul de Tineret București. Nicușor Dan consideră și el că acest ajutor este o pomană nedreaptă. Fără explicații, a dispus sistarea plăților și așa s-a ajuns la numărul record de dosare restante. O ilegalitate, atâta timp cât hotărârea din 2017 este încă în vigoare, dar nu este prima decizie derizorie luată de actualul primar general. Mai sunt de plătit aproape 10 milioane de lei și nu se întrevede un final pentru bugetul Capitalei. În plus, Primăria poate fi oricând acționată în instanță pentru neplată și va pierde cu brio orice proces”, spune fostul primar al Capitalei, acum ministru al Familiei.

Totodată, Gabriela Firea și-a exprimat mândria, fără falsă modestie, susținând că a ajutat „mii de tineri pentru care această sumă reprezintă jumătate, poate chiar un salariu întreg”.

„Mă face să râd. Da, e vina mea și a vechiului consiliu general că familiile tinere din București trebuie ajutate cu 1.500 de lei după căsătorie. Mă bucur că am făcut acest lucru și că am ajutat mii de tineri pentru care această sumă reprezintă jumătate, poate chiar un salariu întreg. Îl aștept și pe actualul primar general să spună că acum, în calitate de ministru, voi ajuta în acest fel toți tinerii din România. Eu am făcut-o deja, așa că Nicușor Dan ar face bine să respecte atribuțiile și obligațiile funcției pe care o ocupă temporar. Cât despre toate celelalte proiecte pentru tineri pe care le-a suspendat… vă voi scrie în curând”, a mai scris Gabriela Firea.