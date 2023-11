Gabriela Firea se confruntă cu un nou scandal. Cum se apără șefa PSD București

Gabriela Firea susține că este victima unei noi manipulări, într-un nou scandal legat de activitatea primăriei Voluntari. Ea a revenit la conducerea PSD București după episodul legat de azilele groazei. În vară, a fost obligată să demisioneze de la Guvern și să se suspende din funcțiile de la partid.

În prezent, odată cu revenirea în partid, Firea a declarat că nu există legătură între ea, soțul ei, primăria orașului Voluntari sau sora ei și cazul dosarelor sociale falsificate. Este vorba despre o anchetă demarată de colega sa din PSD, ministrul Muncii, la Ilfov. Simona Bucura-Oprescu a trimis corpul de control să verifice dosarele persoanelor cu handicap şi a spus că s-au găsit nereguli. Potrivit acesteia ar fi vorba despre neconcordanțe descoperite în 1.400 de soare din 1.700 verificate.

Ea a mai spus că nu există legătură între ancheta demarată de Corpul de Control al ministrului Muncii și familia sa. Iar acest lucru poate fi demonstrat din verificarea informațiilor publice.

La fel ca și în cazul Azilelor Groazei unde a fost implicat un fost colaborator de-al său, Gabriela Firea susține că nu are legătură cu acest caz. Mai mult, acuză o nouă campanie de manipulare și atac la persoană care o vizează. Este vorba despre mai multe acuzații legate de întocmirea dosarelor de ajutor social.

Politicianul social-democrat susțne că nu există vreo decizie a instanței care să o învinovățească în cazul azilelor groazei. În acest sens face referire la înscrisurile de la dosarul cauzei, dar și la declarațiile avocaților. Drept care cere ca „aceste atacuri” să înceteze.

„Am apelat la instrumentele pe care le are la dispoziție orice cetățean lezat public. Am făcut plângeri la Consiliul Național al Audiovizualului pentru toate denigrările. Unele sesizări au fost soluționate, cu amendă, altele își urmează cursul. Însă, limita a fost depășită, după patru luni de presiune zilnică. Familia mea trebuie să se simtă protejată, așa ca vom apela la justiție!”, a precizat fosta ministră.

Ea își încheie mesajul spunând că astfel de campanii de denigrare nu rezistă pe termen lung. Gabriea Firea se laudă cu activitatea de până acum.

„Să ne uităm în urmă, la evoluțiile politice, și vom vedea că niciodată nu au câștigat pe termen mediu și lung cei care au apelat la jocuri și campanii murdare, bazate pe minciuni, manipulări, jigniri, atacuri la demnitatea umană. Toată viața mea am dedicat-o oamenilor, am ajutat oameni în nevoie, la fel și soțul meu. Nu am putut face rău cuiva. Ne stă mărturie toată activitatea noastră pe care nu o poate știrbi cineva, oricât s-ar chinui”, arată mesajul Gabrielei Firea pe Facebook.