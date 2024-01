Firea, enervată că finul Negoiță i-ar putea sufla candidatura la Primăria Capitalei

Deși în 2020 Gabriela Firea îl acuza pe finul ei Robert Negoiță că a contribuit la înfrângerea ei în cursa pentru primăria Capitalei, acum aceasta declară că o leagă totuși multe lucruri de primarul Sectorului 3.

În ceea ce privește partea politică, spune ea, Negoiță ar trebui să informeze clar ce planuri are.

Gabriela Firea s-a împăcat cu Robert Negoiță

În 2020, Firea a subliniat în mod direct că electoratul social-democrat din sectorul 3, condus de finul său Robert Negoiță, a optat pentru o altă variantă în cadrul alegerilor și de aceea a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei.

Acum, după mai multe replici tăioase din spațiul public, Gabriela Firea spune că relațiile s-au îmbunătățit.

„Depinde care este definiția prieteniei. Am urmărit emisiunea în care el spunea (R. Negoiță – N.R.) că mai este o relație de prietenie. Noi nu am înțeles așa, a fost și la noi acasă, recent, am încercat să contribuim la cicatrizarea unor răni, i-am spus cât de afectată și deziluzionată am fost, mi-a spus și Robert punctul său de vedere.

Ne leagă totuși multe lucruri frumoase, bune, noi suntem nașii copilului său, păstrăm legătura, dar politic vorbind, cred că și Robert trebuie să fie mai direct și să spună ceea ce dorește, fără supărare, mă refer la candidatură pentru primărie”, a declarat Gabriela Firea.

Senatoarea nu mai vrea să se bazeze doar pe „semnale”

Firea a declarat că nu a glumit când le-a spus, în urmă cu câteva zile, colegilor de la București, că dorește să intre din nou în cursa pentru Primăria generală. Aceasta spune că unii dintre ei sunt deranjați că în urma cu mai bine de un an Ciolacu a prezentat-o pe ea ca fiind candidatul.

Gabriela Firea a subliniat că totul ar trebui să fie foarte simplu, iar PSD să evite să îi mai transmită semnale sau să nu spună lucrurilor clar pe nume.

„Trebuie să fie lucruri foarte simple, nu știu de ce ne complicăm existența prin semnale, prin faptul că se dă de înțeles, prin cuvinte cu dublu sens.

Dacă trebuie să avem o nouă discuție, să se facă alte sondaje, alte măsurători, dar să fie corecte, să se analizeze capacitatea de muncă, ce am făcut în viața și în politică, să se verifice loialitatea față de cetățeni și față de partid și să se tragă linie și să se decidă. Dar dacă sunt eu, intru cu toată forța de muncă să lupt pentru toți bucureștenii. Iar dacă nu sunt eu candidatul, îl voi susține în totalitate pe cel desemnat, sunt un om de echipă”, a mai arătat Gabriela Firea, potrivit realitatea.net.

Gabriela Firea, nemulțumită că este „deocamdată” candidatul PSD la primăria Capitalei

Senatoarea a spus duminică că resimte o ezitare din partea conducerii PSD în privința candidaturii sale pentru Primăria Capitalei.

Gabriela Firea a menționat că este prezentată drept candidatul „deocamdată”, ceea ce nu îi conferă un sentiment plăcut. Firea a subliniat că va clarifica această situație în cadrul discuțiilor interne din interiorul partidului.

„Aşa simt, pentru că s-a statuat un nou termen de candidatul deocamdată. Eu sunt prezentată drept candidatul deocamdată, că deocamdată sunt candidat dar e posibil ca…lucru care, spun sincer, nu mă face să mă simt foarte bine şi foarte susţinută dar aceasta fiind o problemă internă, o voi tranşa în interiorul partidului”, a spus zilele trecute aceasta.