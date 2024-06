Monden Gabriela Firea, soacră mare. Fiul ei s-a căsătorit pe ascuns







Gabriela Firea, în culmea fericirii. Fiul ei, Tudor-Ștefan, s-a cununat religios cu iubita lui, Eva-Emilie. Fostul primar al Capitalei a încercat să țină ascuns marele eveniment, dar astăzi a publicat câteva fotografii de la nuntă. Firea a fost foarte atentă la vestimentație. Ea a purtat două ținute spectaculoase și s-a asortat cu soțul ei.

Gabriela Firea, mesaj emoționant pentru fiul ei

Fostul primar general al Capitalei le-a transmis celor doi și un mesaj emoționant. Firea i-a sfătuit să se țină de mână cu dragoste și să se trezească mereu cu zâmbetul pe buze. Ea le-a mai recomandat să se bucure de această călătorie împreună.

„Căsnicie binecuvântată, Eva-Emilie şi Tudor-Ştefan! Sfânta taină a cununiei religioase care v-a unit să vă fie izvor de iubire, prețuire, bună înțelegere, iertare imediată în momente de tristețe, de care vă dorim să fie cât mai puține. Să vă țineți mereu de mână cu dragoste şi să vă treziți în fiecare dimineață cu zâmbetul pe buze şi cu o vorbă bună unul pentru celălalt, în toată călătoria miraculoasă a vieți”, a scris Firea pe Facebook.

Ce artiști au cântat la nuntă

Tudor-Ștefan și Eva-Emilie au angajat un event planner, care s-a ocupat de tot. La nunta fiului Gabrielei Firea au cântat Mirela Vaida, Luminița Anghel, Damian Drăghici, Carmen Chindriș și Taraful Rutenilor. Cei doi au ales melodia: Elvis Presley – “Can’t help falling in love with you” pentru dansul mirilor.

Gabriela Firea și Pandele s-au ocupat de tot

Carmen Ioniță, event planner, a declarat că a fost o onoare să organizeze nunta care a avut loc la Palatul Snagov. Ea a mai spus că socrii au ajutat-o foarte mult și că speră să colaboreze cu ei și pentru botez.

„O nuntă este mereu un prilej de bucurie sinceră, energie pozitivă și amintiri de neuitat. Aşa a fost şi la nunta lui Tudor Firea cu Eva Emilie Neill, pe care am organizat-o, împreună cu toți colegii mei (…). Familia Evei a venit cu câteva zile înainte de ceremonia religioasă şi de petrecerea care a urmat, la Palatul Snagov, din Statele Unite, Olanda şi Noua Zeelendă. Naşii : Cātălina şi Gigi Nețoiu, socrii mici : Nicoline si Matthew Lesley Neill precum şi socrii mari : Gabriela Firea şi Florentin Pandele s-au ocupat de toate detaliile, astfel încât toți invitații să se simtă bine”, a spus cea care s-a ocupat de nuntă.