Politica Gabriela Firea, despre șefa ASSMB, Oana Sivache: „Poate Nicușor Dan îi cere demisia”







Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține că actualul edil, Nicușor Dan, ar trebui să își amintească de „principiile sale”(n.r. fără penali în funcție publică) și să ceară demisia directorului Administrației Spitalelor Municipiului București(ASSMB), Oana Sivache, șefa ASSMB, după acuzațiile de mită, lansate oficial de DNA.

Gabriela Firea, despre acuzațiile la adresa șefei ASSMB: „Poate Nicușor Dan îi va cere demisia”

„Când urmăream acele știri despre neregulile înregistrate la ASSMB pentru că exista acolo o echipă profesionistă. Acum, când văd că se vorbește despre nereguli și lucruri la limita legii. M-aș aștepta să respecte principiile înalte enunțate de domnul Nicușor Dan, să vină și să spună că doamna de la ASSMB trebuie să demisioneze sau să facă un pas în lateral, așa cum a cerut și altor persoane care au fost anchetate.

Au trecut atâtea ore, iar domnul primar nu a venit să spună că solicită demisia doamnei director de la ASSMB. Așteptăm, poate în seara asta, poate va ieși să facă acest anunț, a menționat a spus Gabriela Firea, la Antena 3 CNN.

Oana Sivache s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiată, după ce, pe 12 decembrie 2023, procurorii DNA au efectuat percheziţii la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi la spitalele "Colţea" şi "Sf. Luca" din Capitală într-un dosar de corupţie legat de implementarea de servicii IT la unităţi sanitare din Bucureşti.

Ce acuzații i se aduc Oanei Sibvache, șefa ASSMB

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, comise de funcţionari publici, în cursul anului 2023, în contextul derulării unei proceduri de achiziţie.

Pe de altă parte, Oana Sivache susține că acuzațiile de luare de mită nu sunt reale, deoarece nu a cerut și nu a luat „un leu” mită.

„Uitați-vă în ochii mei. Niciodată nu am luat șpagă, nu am cerut, nu am dat un leu”, s-a exprimat Oana Sivache, într-o declarație de presă.