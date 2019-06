Gabriela Firea dă în judecată doi politicieni. Cine sunt cei vizați

Gabriela Firea a anunțat că îi va acționa în judecată pe doi consilieri generali, de la PNL și de la USR, pentru că au susținut pe Facebook faptul că aceasta ar intenționa „să dea un tun imobiliar la sfârșit de mandat” prin trecerea depoului Victoria în domeniul privat al Municipiului.





Este vorba despre consilierul general USR Octavian Berceanu precum și pe consilierul general PNL Cătălin Deaconescu pentru că au afirmat pe rețelele de socializare că Primarul General ar pregăti „un tun imobiliar, probabil cel mai important la sfârșit de mandat”, dar și pe cei care au ales să preia întocmai această informație falsă, fără o minimă documentare”, a transmis, miercuri, Primăria Capitalei.

Primarul General, Gabriela Firea: "Este inadmisibil ca din ignoranta sau prin ignorarea voita a adevarului, un consilier general USR si un consilier general PNL sa faca acuzatii atat de grave, false si lipsite de fundament. Politica nu scuza mijloacele! Ii voi actiona in judecata pe cei doi domni care, desi se puteau edifica citind cu atentie proiectul de hotarare sau aveau posibilitatea sa il interpeleze pe directorul STB pentru clarificari, au preferat sa arunce in spatiul public acuze injuste si care aduc grave prejudicii de imagine atat mie, ca Primar General, cat si Primariei Municipiului Bucuresti. De asemenea, ii voi actiona in judecata pe toti cei care au preluat aceasta informatie falsa, fara sa se documenteze cu privire la realitatea acestui fapt. Subliniez faptul ca nu s-a pus nici un moment problema vanzarii depoului Victoria, ci se intentiona, conform legislatiei in vigoare, ca acest teren sa intre in patrimoniul Societatii de Transport Bucuresti".

