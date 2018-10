Gabriela Firea dă cărțile pe față. Atac la primarul PSD Daniel Florea. „Să nu mai transformăm toată administraţia din Bucureşti într-un bâlci politic”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea a afirmat marți la ședința Consiliului General Al Municipiului Bucureşti că un consilier, Daniel Florea s-a opus încercării de a ajuta mai multe persoane care au rămas fără locuință în urma unui incendiu.





Incendiul a avut loc într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în luna septembrie, iar locuitorii clădirii au fost cazaţi în incinta căminului Liceului „Dumitru Moţoc”. Firea mai spune că erau fonduri pentru victime și din acest condiderent ar fi putut ajuta acele persoane. Gabriela Firea a susținut că atunci Daniel Florea a acuzat-o că intră peste atribuțiile sle de primar al Sectorului 5 unde s-a produs nenorocirea. “Noi, din prima secundă în care s-a întâmplat nenorocirea, ne-am arătat tot sprijinul, mi l-am manifestat. (...) E vina mea că primarul a interzis colegilor mei să se ocupe de familii? (...) Nici măcar nu au vrut să ne primească la sedinţe, la comandamentul lor pe care l-au avut. S-au dus oamenii din Primăria Municipiului Bucureşti cu forţa la Sectorul 5 ca să oferim ajutor şi am fost refuzaţi. S-a spus că intrăm peste atribuţiile lor şi că o facem intenţionat pentru că domnul primar de la Sectorul 5 şi cu nişte colegi de ai mei care au stat în frunte moţ doi ani de zile au probleme politice şi am tăcut din gură. Am spus să nu mai punem gaz pe foc, să nu mai transformăm toată administraţia din Bucureşti într-un bâlci politic, dar acum când trebuie să înghit aceste lucruri, trebuie să vi le spun. Doamnele de la Sectorul 5 sunau pe ascuns la noi şi ne rugau să dăm pamperşi pentru copii, pentru că ei spuneau că au şi nu aveau”, a afirmat primarul Gabriela Firea.

