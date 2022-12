Gabriela Firea a anunțat ce măsuri va lua pentru a reduce abandonul școlar. „Este încă o practică barbară în anumite comunități”

Gabriela Firea a transmis că Ministerul Familiei continuă demersurile pentru ca abandonul școlar să fie redus. În plus, vor fi luate și mai multe măsuri în cazul căsătoriilor timpurii. Ministrul a punctat că fenomenul tinerelor care au devenit mame la vârste fragede este unul foarte important pentru care trebuie găsite măsuri eficiente cât mai repede. Fostul primar al Capitalei a explicat că acest lucru se poate face numai dacă vor fi făcute vizite în comunitățile unde sunt întâlnite cele mai multe cazuri de acest gen.

Social-democrata a continuat prin a spune că a avut o întâlnire cu Nicolae Păun, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa, în timpul căreia au fost dezbătute subiectele menționate. Firea a adăugat că a stabilit să fie realizat un plan concret de acțiune în comunitățile de romi din Romania . „Am primit cu drag un dar simbolic – Lulica, prima păpușă cu trăsături identice femeilor rome gândită pentru a combate discriminarea romilor. Ne dorim să înceteze obiceiul căsătoriilor timpurii care este încă o practică barbară în anumite comunități de romi ”. Firea a punctat că acestor copii trebuie să li se respecte drepturile.

Gabriela Firea vrea să reducă numărul mamelor minore

Fostul edil a punctat că este o misiune grea, dar pe care ministerul pe care îl conduce și-a asumat-o. Vor fi demarate discuții în comunitățile unde au loc căsătoriile timpurii. Firea susține că aceasta este măsura principală prin care se va încerca reducerea numărului de mama minore, dar și a ratei abandonului școlar.

„Anul trecut am avut aproape 700 de fete sub 15 ani care au devenit mame mult prea devreme, iar asta nu înseamnă creșterea sănătoasă a natalității pe care ne-o dorim cu toții. În plus, o fată care naște la vârsta asta nu se mai întoarce la școală vreodată”. Firea a închieat prin a spune că Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse va demara o serie de proiecte alături de Partida Romilor începând de anul viitor. Aceste proiecte vor avea drept scop combaterea celor două fenomene din comunitățile de romi, a explicat Gabriela Firea pe Facebook.