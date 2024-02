Monden Gabriela Cristea și Tavi Clonda locuiesc într-un mic conac. Cum arată vila de 900.000 de euro







Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea mondenă. Se înțeleg bine, iar acest lucru se vede nu doar pe micile ecrane. Cele două vedete au muncit până și-au construit locuința mult visată și acum locuiesc într-o vilă care valorează aproape un milion de euro.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, partenerul ei, sunt dovada vie a faptului că proverbul cum îți așterni așa dormi se aplică în majoritatea cazurilor. Cele două vedete au început să investească în locuința lor cu mult timp înainte de a-și pune pirostriile.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda locuiesc într-un mic conac

Așa au ajuns să locuiască acum, împreună cu cele două fetițe, într-un adevărat conac. Vila familiei Gabriela Cristea-Tavi Clonda valorează la ora actuală 900.000 de euro.

Casa în care locuiește Gabriela Cristea are o amprentă la sol de 330 de metri pătrați și o curte de 1000 de metri pătrați. Au decis să ridice vila înainte de fi căsătoriți, pe atunci ar fi băgat în căsuța lor undeva la 200.000 de euro. Câțiva ani mai târziu, casa are două etaje și este înconjurată de un teren generos.

Între timp, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au construit și o piscină. Vila are nici mai mult nici puțin de 8 băi. Dacă ar fi să o scoată la vânzare, nu ar vinde-o cu un preț mai mic de 900.000 de euro.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. euro) ți-o dau acum. (…) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (…) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (…)

Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330. Mie îmi e greu, aici era și problema, de fapt. (n.r. să se mute cu familia) Emoțional, mie îmi e greu să mă despart de lucrurile la care am muncit atât și, practic, ambele fetițe s-au născut aici”, a susținut Tavi Clonda la Xtra Night Show.

Vila valorează aproape un milion de euro

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu au neglijat nici partea estetică a vilei de lux. Casa a fost amenajată după gustul și bunul lor plac. Așa se face că și-au făcut propria sală de sport, iar fiecare cameră a casei redă personalitatea ”locatarilor”.

„Noi, când ne-am apucat de casa asta, nu eram căsătoriți. Eram, așa, niște nebuni frumoși care se gândeau ei cam ce își doreau de la o casă. Și ne-am așezat la masă și am început să discutăm: tu ce vrei, tu ce vrei. Și ne-am apucat să desenăm. Și când am terminat desenul ne-ncăpea casa și în teren la vecinul.

Gabriela Cristea: „Când ne-am apucat de casa asta, nu eram căsătoriți”

Da, am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare.

Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi? Chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta”, a precizat Gabriela Cristea.