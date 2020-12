Gabriel Dorobanțu recunoaște că a fost infectat cu Coronavirus și timp de 12 zile a fost internat la spitalul Băicoi din Prahova. Pentru că a fost foarte bine tratat, iar acum se simte mult mai bine, artistul a vrut să le mulțumească medicilor care l-au îngrijit.

Cântărețul a spus doar lucruri frumoase despre echipa de medici care l-a pus pe picioare și recunoaște că cei șapte medici de la spital i-au salvat viață. Acum se simte mult mai bine și se află deja acasă.

„Pe acesti oameni si incă altii ,care m-au salvat,nu-i cunosc. Le stiu numele: Mia,Luminița,Alexandra,Bogdan,Alex,Rebeca,Lidia, DANA. La sunt recunoscator ,le multumesc iar ei stiu ca viata mea a depins de ei. Medicatia, omenia si interesul cadrelor medicale de-asi face datoria, mi-au dat posibilitatea sa ma recuperez după 12 zile de spitalizare. Vă imbrătișez , ingeri păzitori! Toată apreciera dlui Zanfir,managerul SPITALULUI COVID BĂICOI”, a spus acesta.

Gabriel Dorobanțu, în vârstă de 67 de ani, este un cântăreț român de muzică ușoară. Acesta este cunoscut publicului pentru șlagărul „Hai, vino iar în gara noastră mică”.

„Faptul că am plecat de vreo 18 ani din București înseamnă mare lucru. Eu nu m-am retras din activitate așa cum credeți voi și cum spuneți voi mereu, eu am plecat din București pentru că am vrut să respir aer curat și atâta tot”, spunea el acum ceva timp, conform România Reală.

Câte cazuri de Covid-19 sunt în România?

Până astăzi, 13.385 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 12.12.2020 (10:00) – 13.12.2020 (10:00) au fost raportate 121 decese (74 bărbați și 47 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Botoșani, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.

Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 12 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 41 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 41 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani.

117 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost înregistrate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 12.136. Dintre acestea, 1.289 sunt internate la ATI.