SCANDAL pe AEROPORT! VACANȚA unui fost STAR de la FCSB a FOST DISTRUSĂ. „Mâini în gât și AMENINȚĂRI cu TENTĂ de BOX”

Gabi Enache, fostul jucător de la FCSB, a avut parte de un început de an tumultos. Iubita sa a relatat întâmplarea halucinantă prin care au trecut cei doi după revenirea de la Doha, acolo unde au petrecut anul nou, relatează sport.ro.





Pentru că securitatea de pe aeroportul din Istambul nu i-a lăsat să treacă, cei doi au fost la un pas de a pierde avionul către București. Astfel, s-a iscat un scandal de proporții cu Enache și iubita sa fostă atletă, pe de o parte, și forțele de ordine turce, pe de altă parte. După ceartă, fostul roș-albastru și iubita sa au parcurs tot aeroportul în două minute, fiind la un pas să rateze cursa către București.

„Hai bon dimine, pentru unii nu și pentru noi. După 5 ore de zbor Doha-Istanbul cu o întârziere de o ora, având la dispoziție 15 minute pentru a prinde din zbor avionul spre București, stand frumos la un rând infermal organizat cu mișcări rapide de degete de parcă și-au greșit insignă, cea de dirijor în intersecția spre controlul vamal cu cea de dirijor de opera, stăm liniștiți la rând chiar dacă mai aveam 15 minute până la decolare. Iar, dintr-odată, se găsește un „domn turc cu insignă de șmecher” să tragă acel elastic fix în față noastră după ce-i vorbim frumos și îi spunem că în următoarele 10 minute avionul va decola. Urmează o îmbrânceala turcească atât către mine cât și către Gabriel, scoțându-ne după elasticul separator și continuând cu mâini în gât și impinsaturi și amenințări cu tentă de box.

Dar nu ne-am lăsat praduiti. M-am băgat în față soțului meu și m-am luat la harta cu domnul șmecher cu insignă în timp ce dansul sau dumnealui, cu stimă mă exprim, se observă, conțînă „joacă” cu Gabi, cred că s-a simțit ofensat că nu ne-am supus la cerințele lui de a ne bagă într-o altă încăpere pentru a ne arată el cine-i „șeful”, dar nu ne-am lăsat și nu m-am lăsat, noroc că sunt femeie și el cică le respectă mai mult! La un moment dat, a cedat el, dar după ce a mai chemat două ajutoare cu pistoale, văzând că toată lumea e cu ochii pe noi și nu prea au încotro ne-au lăsat să ne facem maratonul de dimineață spre poartă de îmbarcare. În mai puțin de 120 de secunde am parcurs tot aeroportul din Istanbul. Grație atletismului de performanță pe care l-am făcut 12 ani, am putut să țin pasul cu Gabriel. Ehhh, a trecut... Stăm in avion pe locurile noastre și ne amuzăm de cele întâmplate!”, a povestit Lena pe Facebook.

