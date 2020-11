Nenumărate case, bijuterii, zeci de mii de euro şi conturi bancare cu cifre fabuloase sunt regăsite în dreptul celor mai importanţi oameni din ţara noastră. Iată care sunt cele mai noi declaraţii de avere ale celor mai importanţi oameni politici din ţara noastră, potrivit RomâniaTV.

Preşedintele, colecționar de case

Klaus Iohannis, fost profesor de fizică şi primar al Sibiului, este posesor al unui al doilea mandat în fruntea ţării noastre. Şeful statului declară nu mai puţin de 3 apartamente și 3 case în Sibiu. Primul apartament este cumpărat în 1997 și are 84,60 de metri pătrați. Al doilea este cumpărat în 2001 şi are o suprafață de 253 de metri pătrați. Cel de al treilea este moștenit în anul 2000 de către soția lui, Carmen Iohannis şi măsoară 67 de metri pătrați.

Prima casă este cumpărată în 1992 și are 377 de metri pătrați, a doua este cumpărată în 2007, având 76 de metri pătrați, iar a treia este cumpărată tot în 2007, cu o suprafață de 64 de metri pătrați.

Iohannis declară de asemenea că are un cont în bancă, deschis în anul 1999, în care se află suma de 208.000 de lei. Valoarea anuală a veniturilor sale provine din următoarele surse: 179.735 de lei – pentru exercitarea funcției de președinte, 1.275 de lei de la editura Curtea Veche – pentru drepturi de proprietate intelectuală, și 35.743 de lei – din închirierea unui imobil în Sibiu.

Carmen Iohannis căștiga 43.450 de lei, ca profesoară la Colegiul „Gheorghe Lazăr”, din Sibiu, și 35.743 de lei din închirierea unui imobil în Sibiu.

Premierul, venituri surprinzătoare

Ludovic Orban are la 57 de ani la activ și un mandat de premier al României. Acesta este liderul Partidului National Liberal din 2017. A fost ministrul Transporturilor în intervalul aprilie 2007-decembrie 2008, în Guvernul Tăriceanu. La bază este inginer, dar a intrat în politică în 1992, ca membru al PNL-Aripa Tânără.

Acesta susţine în declaraţia de avere că are o casă, cumpărată în 2014, în Ilfov, de 200 de metri pătrați. Conduce un Volkswagen Passat, fabricat în 2007. Are un cont deschis în 2002, în care deține 27.059,20 de lei. Mihaela Orban, soția lui, are două conturi bancare, unul în care deține 5.517,57 de euro și altul în care declară 8.259,59 de euro.

Premierul are venituri anuale de 27.320 de lei net, ca prim-Ministru, și 90.239 de lei (net) pentru consultanță tehnică la S.C.P. Doru Trailă & Asociații. Mai declară 736.86 de lei din răscumpărarea unor acțiuni la TMK ARTROM SA.

Nici Ciolacu nu o duce rău

Marcel Ciolacu este şeful Camerei Deputaților și preşedinte al PSD. Acesta este membru PSD din 1990 și a ocupat funcția de prefect interimar între noiembrie 2005 și decembrie 2006.

Ciolacu declară două terenuri intravilane în Buzău, primul cumpărat în 2002, de 387 de metri pătrați, iar al doilea cumpărat în 1999, cu o suprafață de 61,79 de metri pătrați. Acesta mai are două case în Buzău, prima cumpărată în 1999, cu o suprafață utilă de 43,04 de metri pătrați, iar a doua construită în 2005, cu o suprafață de 281,51 de metri pătrați.

Conturile pe care le are deschise Marcel Ciolacu: cont curent, deschis în 2003 – 42.244,76 de lei, cont curent, deschis în 2019 – 69,65 de euro, depozit bancar, deschis în 2019 – 20.018,26 de euro, cont curent, deschis în 2005 – 1682,99 de lei, cont curent, deschis în 1019 – 41 de euro.

Liderul PSD are un împrumut contractat în 2010, soldul în 2020 fiind de 67.888,37 de euro, un împrumut sub formă de overdraft, contractat în 2003, în valoare de 3.000 de lei. Notează și două carduri de credit, pe numele soției, în valoare de 22.000 de lei, respectiv 10.000 de lei. Veniturile sale anuale sunt de 161.998 de lei, pe care îi câștigă ca deputat.