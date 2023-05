FSB susține că ar fi destructurat o reţea teroristă ucraineană în Crimeea. Şapte persoane au fost arestate

Acțiunea teroristă ar fi fost pregătit contextul unei multiplicări a unor atacuri şi acte de „sabotaj”, cu câteva zile înaintea unor importante sărbători militare de 9 mai în Rusia.

Potrivit FSB, această reţea ucraineană viza să comită „asasinate ale unor funcţionari de rang înalt” ruşi instalaţi de Moscova în Peninsula ucraineană Crimeea, anexată.

Mai exact, „FSB a dejucat activităţile reţelei de informnaţii a Direcţiei Principale a Infromaţiilor din (cadrul) Ministerului ucrainean al Apărării, care preconiza să comită o serie de acte importante de sabotaj şi de terorim în Crimeea”, anunţă într-un comunicat FSB.

Şapte persoane au fost arestate, potrivit FSB, iar în cadrul unor percheziţii s-au găsit „dispozitive explozive”.

Bulgarian Petranov apologizes to the FSB officers for delivering explosives to the Crimea. Will it be counted at the trial (no)? Video of TK „Zvezda” pic.twitter.com/s4z3CqR3jr

Guvernatorul instalat de către Moscova în Crimeea, Serghei Aksionov, a anunţat într-o postare pe Telegram că această reţea vrea să vizeze „conducerea politică a Crimeei şi infrastructuri”.

„Nu există nicio îndoială că persoanele care au comandat aceste crime se află la Kiev”, a denunţat el. FSB precizează că grupul arestat se face vinovat de sabotarea unor linii ferate în februarie.

Acest anunţ intervine în contextul unei multiplicări, în ultimele zile, a unor atacuri şi acte de „sabotaj” pe teritoriul rus, care alimentează temeri cu privire la stricarea sărbătorilor militare publice de 9 mai, esenţiale Kremlinului în toiul Războiului rus în Ucraina.

The FSB has announced the arrest of agents from Ukraine’s Military Intelligence Directorate who allegedly were planning an assassination attempt on the „head” of Crimea, Aksyonov.

The detainees allegedly had 5 bombs, electric detonators, and Ukrainian state awards in their… pic.twitter.com/VicuhtmumQ

— Dr. Khaled Alfaiomi (@Alfaiomi) May 3, 2023