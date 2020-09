George Burcea și-a deschis sufletul în a doua ediție a emisiunii ‘Ferma. Orășeni vs Săteni’. Actorul a făcut destăinuri despre problemele cu care s-a confruntat pe plan personal în ultimele luni. El a vorbit despre cele două fiice ale sale, Ela Maya și Clara Maria, dar și despre căsnicia pe care a avut-o cu Andreea Bălan.

George Burcea a recunoscut că nu își va șterge tatuajul pe care îl are pe mână cu artista, precizând că ‘Andreea e mama copiilor mei’.

‘Am un tatuaj cu ele. Aici este invitația de la nuntă și botez. O am pe mami, pe tati, pe Ela și Clărița. Aici mai am un tatuaj cu mine și cu soția mea. Andreea va exista pentru mine mereu. Ea este mama copiilor mei. Acest tatuaj va fi aici mereu. Sunt eu cu ea. Nu am făcut acest tatuaj să îl șterg dacă mă despart de ea’, a declarat George Burcea, la PRO TV.

La începutul acestui an, Viviana a fost surprinsă în timp ce se săruta cu comediantul Ionuţ Rusu. La scurt timp, bărbatul a confirmat că se iubește cu vedeta de la PRO TV. Din păcate, relația lor nu a rezistat prea mult.