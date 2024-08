Monden Frumoasa Anastasia Nichita și îngerul său păzitor. Cine este Valeriu Mircea







Republica Moldova. Anastasia Nichita a devenit prima luptătoare moldovencă medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris. În total, Republica Moldova a obținut patru medalii: una de argint și trei de bronz. Sportivii moldoveni s-au întors în țară pe 12 august și au fost întâmpinați la Aeroportul Internațional Chișinău cu flori și aplauze de președintele Maia Sandu, de colegi, admiratori, dar și de Fanfara Poliției de Frontieră.

Iubitul și antrenorul Anastasiei Nichita: Am avut așteptări foarte mari

Antrenorul și logodnicul Anastasiei Nichita, Valeriu Mircea, s-a arătat, însă, dezamăgit de faptul că la Aeroport au fost foarte puțini oameni. „Vreau să vă spun că am rămas dezamăgit. Am avut așteptări foarte mari. Am crezut că o să vină foarte multe persoane să întâlnească sportivii noștri dar din păcate noi ca popor avem încă multe de învățat. Este un lucru foarte urât și nu am mai văzut nicăieri, nici într-o țară, astfel de comportamente din partea persoanelor, din partea colegilor de antrenamente, în general – din partea tuturor. Foarte puține persoane au fost”, a transmis Valeriu Mircea.

Antrenorul Anastasiei Nichita a precizat, însă, că nu se referă la toată lumea și a transmis părinților să-i încurajeze ca să facă sport: „Deci, ca să înțelegeți – eu nu vorbesc despre toată lumea, dar știu că mulți colegi de antrenament, oameni care iubesc sportul și mulți alții puteau să vină la Aeroportul Internațional Chișinău. Credeam că o să vină sute de persoane, dar am rămas dezamăgit. Nu suntem un popor unit, avem multe de învățat de la alții. Educați copiii de mici ca să avem un viitor mai bun. Este foarte important ca ei să știe ce înseamnă o medalie olimpică și multe alte lucruri”.

Mesaj pentru Anastasia Nichita: Dumnezeu are planuri mari cu tine

Luptătoarea Anastasia Nichita (25 de ani) a cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice, la categoria 57 de kilograme, după ce a învins-o pe chinezoaica Kexin Hong.

Imediat după victorie, iubitul și antrenorul său i-a transmis un mesaj emoționant. „Sunt foarte fericit ca te-am cunoscut. Când ne-am cunoscut, ți-am dat o promisiune că voi avea grijă de tine și că te voi ajuta în toate. Am avut un parcurs foarte greu și cu multe obstacole, sacrificii, lacrimi, dureri, dezamăgiri, dar am trecut peste toate și doar noi știm cum le-am trecut și câte am îndurat împreună. Cert este faptul că nu ne-am dat bătuți chiar și când toți și-au pierdut speranța după ultima traumă care am avut-o înainte de Jocurile Olimpice.

Eu ți-am promis ca o să te ajut să-ți atingi visul. Uite ca am reușit! Eram sigur ca vei lua aurul, dar Dumnezeu ne-a dat argintul și trebuie să-i mulțumim. El are planuri mari cu tine, pe viitor trebuie să ne mulțumim cu acest argint care pentru mine și întreaga țară este aur, ești o eroină și un exemplu pentru întreaga națiune. Te iubesc!”