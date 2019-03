„Frica te ține prizonier. Speranța te vrea liber” ( Închisoarea Îngerilor, film 1994)

… DAR Hristos este Cel care eliberează plenar, întru întreg, ființa





Munții tac, tace și cerul și în acea pace ce simțeam că îmi străpunge și zdruncină până la os tremurul neliniștii urbane, începe a bate toaca. Nu se poate reda în cuvânt ce se simte în piept, ce se petrece cu cordul la fiecare atingere de lemn, spre atingerea de Dumnezeu.

Pe poteca ce unește bolțile cu pământul, apare Silvana, o copilă plăpândă, dar vie, româncă trează, cu oglinda străbunilor încrustată în piept. Astfel, ne-am început așezarea în cuvânt a unor frânturi de sângerânde, dar eliberatoare mărturii.

Irina Stroe: Silvana, cine este… Silvana?

Silvana Ardelean: Sunt un om bucuros că s-a născut pe pământ de Românie, la poalele Carpaților, studentă în anul 5 la Facultatea de Medicină din Sibiu, specializarea Medicină Generală.

Irina Stroe: Și, totuși, ești mai mult decât atât, ești o tânără ce poartă o taină, un dar al învierii străbunilor. Povestește-ne, e nevoie poate Astăzi mai mult decât oricând de astfel de mărturii.

Silvana Ardelean: De mică mi-am creat lumea mea, a cărților, o lume diferită de cea pe care o descopeream în jurul meu, iar în liceu, mă pregăteam pentru înscrierea la U.N.A.T.C, întrucât dezvoltasem o pasiune pentru filme și vroiam să devin regizor. Dar m-am îndrăgostit de știința vieții, de Medicină, pentru că mi-am spus că…viața bate filmul. Am ales viața! Nu am stins însă flacăra pentru literatură și filme. Ele sunt evadarea mea, atunci când în spitale văd că ...viața bate filmul.

Irina Stroe: Povesteam zilele trecute despre filme mari, cu răvașe de mesaj ce vor străpunge timpii, veacurile. Când am amintit de „Închisoarea îngerilor” și apoi de „7 Cuvinte”, ai tresărit.

Silvana Ardelean: Da, este un film de suflet pentru mine. Locul 1 în topul IMDb al celor mai bune filme îl ocupă „The Shawshank Redemption”. Conform standardelor cinematografice, cel mai bun film făcut vreodată. Din 1994 până azi încă nedetronat. Pe fundalul filmului se aude vocea povestitorului, Morgan Freeman, prezentând caruselul celor 20 de ani de închisoare ai tânărului condamnat pe viață,dar nevinovat, Andy Dufresne, „bancherul - ucigaș - de soție. Prin inteligență și prin caracteru-i nobil, Andy ajunge să fie îndrăgit, admirat de către deținuți, gardieni. Însă ceea ce Andy reușește la închisoarea Shawshank nu a mai fost auzit vreodată pentru că el a doborât prin forța minții sale zidurile vechi ale închisorii. A trecut dincolo de ele, eliberându-se. Andy a evadat.

Irina Stroe: Mistică evadare, Silvana. Din temnița materială, dar și din cea interioară, a suferinței, redobândind pacea lăuntricului.

Silvana Ardelean: Da. Nu cu mult timp în urmă am rânduit împreună cu prietenii din Organizația Tinerilor din Sibiu o excursie la fostele închisori comuniste de la Aiud, Jilava si Pitești. Am pornit însetați să cunoaștem o parte a istoriei țării noastre care, din păcate, nu se învață la școală. L-am avut alături de noi și pe părintele monah Moise de la Mănăstirea Oașa, fără de care excursia noastră nu ar fi căpătat sensurile profunde pe care părintele a știut să i le imprime. Zidurile reci și pline de durere ale Jilavei, ascunse într-o depresiune abisală, parcă mai adâncă decât iadul, se ridicau înaintea ochilor noștri tineri precum Sfânta Cruce se înălța cu 2000 de ani în urmă înaintea creștinilor. Mii de cărămizi sângerânde cântau durerea unui neam. Vedeam în lutul lor răstignirea celor mai strălucite minți, a celor mai nobile suflete ale poporului meu. Și am simțit durerea. O durere organică, veche, moștenită. Am simțit apăsarea întunericului ca un mare gol, ca o părăsire a zâmbetului Lui Dumnezeu, care e Lumina. Am simțit teroarea înghețându-mă, pietrificându-mă. Mă transformasem și eu parcă într-una dintre acele cărămizi-martoră a atâtor lacrimi de sânge. Am ajuns apoi la Pitești, unde studenți precum părintele Gheorghe Calciu, Ioan Ianolide, Dumitru Bordeianu, Constantin Oprișan, părintele Roman Braga și multe alte vărfuri ale vremurilor au fost torturați purtând o singură vină: aceea de a păzi cea mai mare poruncă a Mântuitorului- iubirea. Și-au iubit credința și țara, tradițiile și neamul, iar pentru această mare vină diavolul roșu a turbat, mușcând ca un leu din carnea lor. În sufletele noastre de studenți s-a așternut tăcerea, căci înainte marilor minuni omul tace, lăsând loc doar Cuvântului. Camera de tortură de la Pitești este astăzi Paraclis. În locul în care Hristos a fost din nou urcat pe Cruce, astăzi El este așezat pe tron, ca Domn și Împărat. În locul în care strămoșii mei - Sfinți urlau de durere, azi cântă îngerii. Acolo, iadul a devenit Rai, căci „unde Dumnezeu voiește, se biruiește rânduiala firii”.

Andy Dufresne din „Închisoare îngerilor” poate fi un erou al generației mele, căci mulți tineri urmărind filmul îi pot admira frumoasele calități: inteligența, simplitatea, corectitudinea, răbdarea, nădejdea... Dar eroii neamului meu sunt Sfinții Închisorilor. Îngerii închisorilor. Ei nu au săpat cu un ciocănel tunele, căci prin rugăciune și-au construit scară direct la Cer. Nu au evadat cu trupurile, căci și-au eliberat sufletele în Duh. Nu au râvnit lumescul, căci în iadul închisorii s-au înfrățit cu Hristos. Ei, cei care cu prețul tinereții lor au mărturisit Ortodoxia, ei sunt eroii generației mele.

