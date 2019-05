Franck Ribery se desparte de Bayern Munchen, după 12 ani

Internaționalul francez Franck Ribery (36 de ani) va parăsi, la finalul acestui sezon, formația Bayern Munchen, a anunțat site-ul clubului din Bundesliga.





Gruparea germană a anunțat, astăzi, că mijlocașul Franck Ribery va pleca în această vară de la Bayern Munchen, echipă pentru care a evoluat în ultimii 12 ani, timp în care a bifat 21 de trofee (8 titluri, 5 Cupe ale Germaniei, o Cupă a Ligii Germaniei, 4 Supercupe ale Germaniei, un trofeu Champions League, o Supercupă a Europei și un Campionat Mondial al Cluburilor), 422 de meciuri, 123 de goluri și 183 de pase de gol.

„Când am venit în Bavaria, a fost un vis devenit realitate. Despărțirea nu va fi ușoară, dar nu trebuie uitat ce am reușit împreună. Am câștigat atâtea lucruri împreună, mai mult de 20 de trofee”, a spus Ribery, pentru fcbayern.com.

