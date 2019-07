Muzicianul francez care a învățat românește în cinci zile din dragoste pentru violonista din Turnu Măgurele

Violonista Clara Cernat, născută la Turnu Măgurele, este căsătorită cu dirijorul Thierry Huillet, născut în Franța.





Violonista și dirijorul s-au cunoscut la Moscova, la un concurs, unde pentru prima dată niciunul dintre ei nu a câștigat vreun premiu, deși au în palmaresul lor numeroase premii internaționale. După acea întâlnire de la Moscova, muzicianul francez Thierry Huillet, a învățat limba română, în cinci zile, ca să poată vorbi cu Clara.

„ Am învățat limba română pentru dragoste și prin dragoste. La început am învățat singur și în secret. Am studiat mult cinci zile și după asta puteam să vorbesc un piculeț și i-am scris o scrisoare mică, mică. I-am spus că vorbesc românește de cinci zile. Am învățat jumătate de carte, apoi am lăsat-o baltă, m-am gândit că ar fi mai bine să învăț limba română prin comunicare. Și cred că nu trebuia să fac asta, pentru că mai sunt timpuri și alte chestii gramaticale, pe care nu le stăpânesc foarte bine. O să-mi fac timp să învăț și cealaltă parte a cărții. A fost o probă de dragoste. A fost un cadou. De fapt, eu i-am făcut două cadouri mari Clarei: să învăț limba română și să devin compozitor și să-i dedic ei prima operă, care era o sonată. Eu am făcut toate studiile pentru a deveni compozitor, dar până la 29 de ani nu am scris nicio notă. De atunci am scris nonstop, am scris 100 de opere”, povestește Thierry Huillet, pentru Radio Chișinău.

Violonista Clara Cernat spune, la rândul său, că a păstrat mulți ani la rând acea scrisoare a lui Thierry Huillet în vioara sa. Clara se consideră o norocoasă pentru că oriunde în lume se simte acasă, deoarece vorbește cu soțul său francez în limba română.

