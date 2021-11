FOTO/ Cum se pregătește Geanina Ilieș pentru virozele din sezonul rece. A dat iama într-o farmacie și a ieșit încârcată de tot felul de suplimente

Astel că, zilele trecute fotoreporterii EVZ au întâlnit-o pe Geanina Ilieș în trafic, în timp ce se îndrepta către o cunoscută farmacie din zona Floreasca.

Din fericire pentru ea, prezentatoarea emisiunii „Hai să fim super” nu a avut nevoie să stea la coada kilometrică și asta pentru că a intrat în zona cu produse naturiste, suplimente și cosmetice. Îmbrăcată sport, așa cum rareori este văzută, Geanina Ilieș s-a urcat în SUV-ul său, achiziționat recent și a mers la țintă, de parcă avea lista pregătită de acasă, ținând cont de faptul că nu a zăbovit ore bune în farmacie, iar la plecare abia putea duce sacoșa plină cu tot soiul de suplimente și produse cosmetice.

Prin sacoșă se puteau distinge și produse de îngrijire a tenului, dar și a părului. Nu este pentru nimeni un secret că de-a lungul timpului a căutat neîncetat tot ce ținea de industria de beauty, punând mare accent pe îngrijirea pielii și a părului. Fie că este vorba de suplimente, fie că de tot felul de produse inovative sau pur și simplu cosmetice, Geanina Ilieș are grijă ca produsele pe care le folosește să fie organice și vegane.

Face sport pentru a se menține sănătoasă

Considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, cu o siluetă de invidiat, Geanina Ilieș mărturisește că nu se bazează doar pe ajutorul suplimentelor, ci face zilnic sport. Puțini sunt cei care știu că prezentatoarea TV are unele probleme de sănătate pe care le ține sub control cu ajutorul exericițiilor.

„Eu am probleme cu partea lombară, am lucrat cu un antrenor personal și nu am mai avut dureri. Am aflat că există grupe de mușchi pe care habar nu aveam că le am. Nici nu mi-am pus obiective, în 3 săptămâni mă duc la prezentare Victoria Secret, vorba pe care o am eu e să fac acele 30 de minute zilnice. Oricât de slabe am fi, oricât de bine am mânca, efectul de îmbătrânire își lasă amprenta pe organismul nostru. Am avut o postură greșită, am fost învățată să fac anumite exerciții”, a declarat Geanina Ilieș.