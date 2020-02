Gigi Becali a anunțat că Olimpiu Moruțan îl va umple de bani atunci când mijlocașul de la FCSB se va transfera în străinătate. Finanțatorul „roș-albaștrilor” crede că fotbalistul său va deveni cea mai importantă marfă de export, după Gheorghe Hagi, care a ajuns la Real Madrid, în 1990.

Pe de altă parte, Becali a îndulcit tonul, după ce săptămâna trecută afirmase că Moruțan și-a luat „mașină de pește”.

„Va fi cea mai mare marfă de export a României, după Hagi. De Moruțan vorbesc. Pe el îl voi vinde pe cei mai mulți bani. Dupa meciul cu CFR eu am fost suparat și am zis să fac niște glume, să ne distrăm, să ne mai destindem.

Am glumit cu peștele și cu alea. Eu îl iubesc pe Moruțan. El și-a luat casă la Cluj, pentru părinți, are casa și aici. Am grijă de cei pe care vreau să iau bani”, a declarat Becali la Digi Sport.

