Sport Fotbalistul care i-a bătut obrazul lui Gigi Becali. L-a înfruntat după ce l-a desființat la TV







Proaspăt retras din activitate, Ciprian Tătărușanu (38 de ani) a povestit o întâmplare petrecută la Steaua, cu Gigi Becali protagonist. Fostul goalkeeper a evoluat pentru actuala FCSB în perioada 2009 - 2014 și nu a scăpat de gura bogată a finanțatorului. În 2012, după ce „roș-albaștrii” au fost eliminați din Liga Europa de olandezii de la Twente, patronul a anunțat că Tătărușanu nu va mai juca niciodată la echipa sa.

Tătărușanu i-a cerut explicații lui Gigi Becali după ce a fost criticat dur în public

Fotbalistul spune că a mers la palat și a discutat personal cu finanțatorul pentru a vedea încotro o apucă. „M-am supărat, e normal. Sunt o persoană care poate să înghită multe, dar și eu am părinți, care au văzut declarațiile lui, și e normal că s-au îngrijorat: «Ce s-a întâmplat, Ciprian? Te-a dat afară?». E firesc, e viitorul copilului lor. A fost prima oară când am cerut să vorbesc cu Gigi Becali”, a povestit fostul fotbalist pentru gsp.ro.

Față în față cu Becali, Tătărușanu l-a luat la întrebări, deranjat pentru că fusese desființat în public. „M-am dus la palat și l-am întrebat de ce a făcut acele declarații. OK, am greșit la un gol, se poate întâmpla, dar asta nu înseamnă că nu mă antrenez sau că nu sunt profesionist. I-am spus: «Dacă dumneavoastră credeți că nu mai vreți să joc pentru echipă, reziliem contractul acum și mergem pe drumuri diferite». «A, nu, tată, nu, nu merge așa». «Păi, OK, nu mă mai vreți la echipă sau...».”

Cum s-a rezolvat conflictul

Patronul i-a explicat că nu vrea să se despartă de el și făcuse acele declarații, imediat după meci, în momentul în care nu digerase prea bine eșecul.

„Și mi-a zis că a spus acele lucruri la cald, că s-a enervat după meci și că anumite persoane i-au spus niște lucruri care l-au influențat, și care erau total neadevărate. În final, situația a revenit la normal”, a mai explicat Tătărușanu.