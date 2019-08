Chiar dacă așteptările par exagerate, Bannon are șanse să-și vadă visul cu ochii. Asta pentru că tema este de mare actualitate – războiul economic dintre Statele Unite ale Americii și China comunistă. De altfel, intriga filmului (intitulat sugestiv „Ghearele Dragonului Roșu”) este centrată pe arestarea, în 2018, a directorului financiar al Huawei, Meng Wanzhou (fiica fondatorului Huawei).

N-am să intru în amănunte cu privire la această peliculă, despre care Bannon dă asigurări că e inspirată de acuzațiile aduse de procurorii americani fiicei patronului Huawei. Nu de alta, dar mi se par mult mai interesante datele prezentate de Bannon în legătură cu încălcitele ițe ale relațiilor dintre SUA și China.

Īntr-un amplu interviu acordat „The Epoch Times”, fostul strateg al lui Trump acuză direct marea finanță americană că a „inventat” puterea economică a Chinei ca să se îmbogățească și mai tare. „Partidul Comunist Chinez este monstrul Frankenstein creat de elitele din Occident – capitalul e oferit de elitele din Occident, tehnologia e furnizată de elitele din Occident”, susține Bannon, care adaugă: „Wall Street este departamentul de relații cu investitorii al Partidul Comunist Chinez, pentru că ei sunt cei care aduc capitalul. Companiile sunt lobbyiști ”. Care este motivul acestei trădări a intereselor economice ale americanilor de rând de către elite? Evident lăcomia, spune Bannon. „Știu totul și nu le pasă.” Colaborarea cu regimul chinez „înseamnă mai mulți bani. Înseamnă prețuri mai mari la acțiuni.

Înseamnă scăderea (costului) forței de muncă a sclavilor”.

Bannon spune, de altfel, că toate aceste lucruri sunt cunoscute de ani de zile, dar foștii președinți, indiferet de culoarea politică (Obama și Bush), au decis să se uite în altă parte. Culmea este, susține

Bannon, că deși Trump este primul președinte care încearcă să oprească pauperizarea Americii și îmbogățirea Chinei, vocile Americii Corporatiste (de la politicienii, până la ziariștii din marile

trusturi) i-au declarat război deschis. „Se bat cu Donald Trump și spun, oh, el este barbarul. El este sălbaticul. El este perturbatorul sistemului”.

În ceea ce privește Huawei, Steve Bannon consideră că planurile acestei companii sunt cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a SUA, chiar mai mare decât amenințarea unui război nuclear.

Și nu e vorba aici de faptul că Republica Populară Chineză ar putea surclasa SUA în ceea ce privește tehnologia de ultimă oră. Bannon crede că Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații din lume, are legături strânse cu Partidul Comunist Chinez (PCC) și Armata Populară de Eliberare (PLA). „Coloana vertebrală a viitorului tehnologiei este 5G. (…)

În momentul de față, Huawei încearcă (…)să preia practic rețelele și componentele din întreaga lume. (…) Dacă permitem ca acest lucru să se întâmple,chiar și pentru câțiva ani, Huawei va controla practic sistemele de

comunicații ale Occidentului și, prin urmare, va putea controla Occidentul”.

Să nu vi se pară că e vorba de o exagerare. În conformitate cu legile din China comunistă, companiile trebuie să coopereze cu autoritățile și să acorde acces la date atunci când sunt solicitate. De altfel, chiar legiuitorii americani par să fi înțeles faptul că echipamentele Huawei ar putea fi folosite de Beijing pentru a se angaja în acțiuni de spionaj sau pentru a perturba rețelelor de comunicații”.

SUA nu este, nici pe departe, singura țară din lumea amenințată puternic de creșterea economică a Chinei. Și statele din Uniunea Europeană, inclusiv România, pierd masiv locuri de muncă în numele așa-zisei „libertăți a comerțului”. Singurele care au de câștigat sunt marile companii, care pot să-și producă în China, unde forța de muncăe ieftină, și să-și vândă produsele la prețurile din bogatul Occident, maximizându-și astfel profitul.

Te-ar putea interesa și: