Fostul președinte Barack Obama a anunțat că a fost testat pozitiv pentru COVID-19

„Tocmai am fost testat pozitiv pentru COVID. Am o durere în gât de câteva zile, dar mă simt bine în rest. Michelle și cu mine suntem recunoscători că ne-am vaccinat și am fost vaccinați, iar ea a fost testată negativ”, a spus Obama într-un tweet. „Este un memento să vă vaccinați dacă nu ați făcut-o deja, chiar dacă cazurile scad”, a adăugat fostul președinte al SUA.

Barack Obama a fost un susținător de multă vreme al vaccinării împotriva COVID-19. În decembrie 2020, el s-a alăturat foștilor președinți George W. Bush și Bill Clinton și și-a anunțat disponibilitatea de a susține monitoriza vaccinul împotriva coronavirusului atunci când acesta va fi disponibil pentru a se asigura de efectele acestuia. Fostul președinte Jimmy Carter a venit și el în sprijinul vaccinului.

„Michelle și cu mine ne-am vaccinat împotriva COVID-19 pentru că știm că este cel mai bun mod de a învinge această pandemie, de a ne proteja unul pe altul și de a pune țara din nou în funcțiune”, a scris Obama pe Facebook în martie 2021, însoțit de imagini cu el și fosta primă doamnă Michelle Obama primind înțepătura acului. „Așa că sper că și tu vei face vaccinul de îndată ce va fi disponibil. Ți-ar putea salva viața.”

Are încredere în vaccin

În timpul unui interviu la „The Joe Madison Show” din decembrie 2020, Obama a respins ideea că afro-americanii care ar putea fi sceptici în ceea ce privește administrarea unui vaccin COVID-19, având în vedere experimentele medicale anterioare în comunitate.

„În oameni ca Anthony Fauci, pe care îl cunosc și cu care am lucrat, am încredere totală”, a spus Obama. „Așa că, dacă Anthony Fauci îmi spune că acest vaccin este sigur și puteți să vă vaccinați, ca să vă imunizeze împotriva COVID, îl voi face.”

„Ceea ce nu am încredere este să fac boala legată de COVID”, a spus Obama. „Cred că în acest moment, în special în comunitatea afro-americană – afro-americani, hispanici, nativi americani – avem cele mai mari rate de deces din cauza acestui lucru și suntem cei mai expuși și cei mai vulnerabili, în parte pentru că avem multe condiții preexistente”.