Fostul ministru „Grindă” riscă o anchetă scrutătoare a procurorilor. Suntem toți egali în fața legii? „O minciună sfruntată”

Procurorii ar putea intra pe fir în cazul scandalului lui „Grindă”, izbucnit în săptămâna în care Guvernul Nicolae Ciucă a primit votul de încredere al Parlamentului. Tensiunile s-au declanșat după ce agenții de poliție l-au oprit în trafic pe fiul fostului ministru al Dezvoltării Ion Ștefan în repetate rânduri, câteva zile consecutive.

„Grindă” i-a luat la rost pe șefii poliției

Ion Ștefan s-ar fi simțit lezat și a acționat în consecință. „Grindă” a convocat o întâlnire în biroul prefectului judeţului Vrancea, Gheorghiţă Berbece, cu şefii Poliţiei Vrancea, respectiv inspectorul-şef al IPJ Vrancea, comisarul şef Remus Nica, şi şeful Biroului Rutier Focşani, Alexandru Cara, cărora le-ar fi cerut explicații pentru demersurile care îl vizau pe băiatul său, potrivit unor surse citate de Antena3.

Mai mulți agenți rutieri l-au oprit de trei ori pe fiul fostului ministru, în județul Vrancea, pentru a-l legitima. Băiatul se deplasa, potrivit informațiilor apărute în presă, cu autoturismul tatălui său. „Grindă” susține că în cauză este vorba despre un abuz, iar organele autoritare ar fi acționat „la comandă politică”.

Fostul ministru al Dezvoltării: „O minciună sfruntată”

Pe de altă parte, fostul ministru al Dezvoltării Ion Ștefan a negat acuzațiile înaintate la adresa sa. „Este o minciună sfruntată, feciorul meu nu a fost oprit în trafic, a fost legitimat de trei ori în acea săptămână. Era parcat de fiecare dată. Repet încă o dată: este o minciună sfruntată.

Da, am discutat cu prefectul, am discutat cu comandantul Poliției, am discutat cu toată lumea. Nu am cerut la nimeni nici socoteală. Fapta este următoarea: în săptămâna în care a fost votat guvernul Ciucă, un reprezentant al familiei mele a fost legitimat de trei ori. Dacă dvs. vi se pare normală această procedură, vă rog să vă gândiți foarte bine la ceea ce vă doriți”, a declarat Ion Ștefan într-o intervenție televizată la Antena3.

Ion Ștefan ar putea să ajungă pe mâna procurorilor

Organele competente vor stabili dacă în cauză a fost vorba despre un abuz al agenților de poliție sau al fostului ministru al Dezvoltării. Cert este că reprezentanții Corpului de Control al Ministerului de Interne, condus de Lucian Bode, au solicitat intervenția procurorilor pentru cercetarea faptelor.

„Eu am cerut doar să mi se spună despre ce este vorba”, a susținut „Grindă” pentru sursa citată.