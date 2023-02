Fostul iubit al Danielei Crudu a dispărut de câteva luni. „20 de persoane au intrat peste el în casă și au amenințat cu moartea”

Fostul iubit al Danielei Crudu a dispărut în luna noiembrie fără urmă, iar familia nu mai știe nimic de el. Este vorba de Suhaib Meshah, cel care a venit la emisiunea „Burlăcița” pentru a încerca o relație cu bruneta.

Daniela Crudu a postat pe Internet că fostul ei iubit a dispărut și i-a rugat pe oamenii care știu informații despre el să-i ajute familia. „ Dispărut din luna noiembrie!!! Cunoscut sub numele de Suhaib Meshah. Familia lui vă roagă, orice informație despre el poate ajuta”, a spus aceasta pe Instagram.

Naser, tatălui lui Suhaib, a declarat că fiul lui a fost amenințat cu moartea de 20 de persoane și că nu mai știe nimic de el de atunci. Fostul iubit al Danielei Crudu era implicat într-un dosar pentru trafic de persoane pentru că a bătut o fată.

„Am fost la el la Brașov. După asta, au intrat la el la sala unul care voia să îl omoare și care este implicat în același dosar că el. La Brașov i-au făcut dosar pentru trafic de persoane pentru că a bătut o față, i-a dat o palmă în Spania. El și fata mea au fost amenințați. Peste 20 de persoane au intrat peste el în casă și au amenințat cu moartea. Au făcut cerere la poliție. Acum nu știm nimic, am făcut cerere la poliție, am fost la DIICOT, la DNA, la Ambasada am vorbit. Ultima oară am vorbit când am fost la el la Brașov”, a declarat Naser, tatălui lui Suhaib, la o televiziune.

Au cerut ajutorul poliției

Și sora lui Suhaib a declarat că a cerut ajutorul poliției, dar că aceștia nu au ajutat-o.

„De patru ani a început, el nu a făcut niciodată trafic de persoane, dacă un om este nevinovat, fuge, însă el a așteptat. El are martori, avem probe, dar procurorii l-au dat afară. Poliția a susținut că o să ne spună dacă îl văd pe stradă mort.

Au intrat la noi în casă, la el în apartament, au intrat cu pistoale, i-au pus pistolul în față și i-au spus că îl omoară. Eu eram acolo, și mi-a zis că ne omoară pe amândoi. Poliția nu a făcut nimic.”, a declarat Nadina, sora lui Suhaib.