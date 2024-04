Monden Fostul iubit al actriței Cristina Cioran, probleme cu Poliția în ziua în care și-a incinerat mama







Alex Dobrescu, fostul iubit al actriței Cristina Ciornan, și-a comemorat mama recent decedată. Deși este în doliu, Alex a decis să-și jelească mama la o terasă din Cișmigiu, cu bere și manele. Chiar în ziua incinerării fostul partener al celebrei actrițe a avut un schimb de replici și agenții de poliție, sesizați de cetățenii nemulțumiți de hărmălaia făcută de Dobrescu și prietenii săi.

Felul în care fostul iubit al vedetei Cristina Cioran și-a comemorat mama a fost „încadrat” de oamenii legii la deranjarea și tulburarea ordinii publice. Foarte puțin a lipsit ca Alex Dobrescu să fie ridicat de polițiști și dus la secție.

În ziua în care și-a incinerat mama, tatăl fiicei actriței a decis să marcheze „evenimentul” cu câșiva prieteni la un pahar de bere și cu manele. Doar că o doamnă din parc a fost deranjată de gălăgia produsă de Dobrescu și prietenii lui.

„Nu am făcut absolut nimic rău. O doamnă care stătea pe o bancă a venit la noi că o deranjează manelele. Chiar dacă ne-a vorbit urât, i-am sugerat doar să se mute pe o altă bancă, pentru că parcul e mare.

Ieri am incinerat-o pe mama, iar după am mers în Cișmigiu să o comemorez la o terasă. Am stat la masă, am băut bere și am ascultat manele pe telefon”, a povestit Alex Dobrescu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

La un moment dat în scenă au intrat și oamenii legii. Într-o primă fază, fostul partener al actriței Cristina Cioran a fost invitat să meargă la secție. După ce s-a legitimat, Alex Dobrescu le-a explicat agenților că trece printr-un moment dificil, ba chiar le-a arătat și imagini de la crematoriul unde și-a incinerat mama.

Polițistul i-a reproșat că a avut o atitudine nepoliticoasă și i-a sugerat ca pe viiitor să se poarte mai frumos. Agentul a fost nemulțumit că Alex Dobrescu i-a vorit la per tu. Într-un final spiritele s-au calmat, iar tânărul și-a terminat de băut berea. „Chiar nu aveam de ce să fiu amendat. Ce vină aveam că acea doamnă nu mai avea loc de noi în tot parcul”, a adăugat acesta. Alex Dobrescu și Cristina Cioran au împreună o fată.