Fostul internaţional uruguayan Fabian O’Neill a murit la numai 49 de ani. Povestea unui sportiv talentat, învins de alcool

Fabian O’Neill, un mijlocaş care a jucat în Italia la Cagliari (1996-2000), Juventus Torino (200-2001) şi Perugia (2002), a avut 19 selecţii la naţionala Uruguayului şi a făcut parte din lotul pentru Cupa Mondială 2002, competiţie la care nu a fost folosit însă niciun minut.

ESPN a relatat că O’Neill a fost internat sâmbătă în comă cu o hemoragie cauzată de o boală hepatică cronică.

O’Neill a fost un fotbalist foarte talentat, care a evoluat de 19 ori în naționala Uruguayului și și-a construit o carieră solidă în Serie A. A fost coleg la Juve cu Zidane și Del Piero la începutul anilor 2000.

Mijlocașul sud-american și-a început cariera la Club National de Montevideo, unde a marcat 15 goluri în 63 de meciuri. Performanțele sale l-au adus în atenția lui Cagliari, formație care l-a transferat în vara anului 1996. După 4 ani petrecuți în Sardinia, 120 de meciuri și 12 goluri, Juventus l-a adus pe „magicianul rossoblu” într-o echipă plină de fotbaliști de top, Inzaghi, Zidane, Del Piero.

La Torino, Fabian O’Neill trebuia să obțină recunoașterea pe care o merita, încununarea talentului său. Dar problemele cu alcoolul l-au făcut să-și rateze cariera. În 2002, a ajuns la Perugia, unde nu a jucat decât 9 meciuri, dar a făcut parte din naționala țării sale la Campionatul Mondial din Coreea de Sud și Japonia.

După un nou transfer la Cagliari, unde nu a evoluat niciun meci, O’Neill s-a întors la primul său club, în Montevideo, și s-a retras din activitate la nici 30 de ani.

Povestea lui Fabian O’Neill

Într-un interviu acordat ziarului spaniol El Pais, Fabian O’Neill și-a spus povestea vieții și care a fost motivul pentru care a rămas fără niciun ban câștigat în cariera de fotbalist: „În total, am avut 14 milioane de dolari și am pierdut totul. Am avut tone de prieteni și, astăzi, trăiesc cu o duzină de vagabonți ca mine, ne ajutăm reciproc. Dar nu mă deranjează să fiu sărac, nu am vrut niciodată să fiu bogat.

Am destui bani ca să-mi cumpăr o băutură. Pot mânca orez cu ouă, este foarte bine. Alcool, cai lenți, femei rapide și multe pariuri, de aceea nu mi-a mai rămas nimic”, a declarat uruguayanul