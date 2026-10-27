Fostul director FBI, James Comey, pus din nou sub acuzare

Fostul director FBI, James Comey, a fost pus din nou sub acuzare penală de Departamentul de Justiție al SUA, de această dată fiind acuzat de scurgere de informații secrete către publicația The New York Times despre apărarea națională, scrie The New York Post.

Cele două capete de acuzare împotriva lui Comey reprezintă al treilea dosar al Departamentului de Justiție contra fostului oficial al FBI.

Procurorii îl acuză pe James Comey că a transmis „în mod conștient” informații despre apărarea națională, precum și că a conspirat în acest sens, într-un dosar de „informații penale” depus la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Columbia.

Presupusa infracțiune a avut loc în perioada 4-5 octombrie 2016.

Comey „prin intermediul unuia sau mai multor complice i-a ordonat persoanei nr. 1 să dezvăluie informații despre apărarea națională unui reporter al unei publicații naționale de știri”, încălcând astfel legea federală, potrivit procurorilor.

Noile acuzații vin în urma unui articol din 5 octombrie 2016 din New York Times, intitulat „Se spune că Yahoo ar fi ajutat supravegherea e-mailurilor din SUA prin adaptarea filtrului de spam”, scris de reporterul Charlie Savage.

„Ancheta Statelor Unite a descoperit dovezi că fostul director al FBI, James B. Comey, a încercat să corecteze dezinformările care apăruseră în presă prin intermediul Reuters cu o zi înainte”, a scris procurorul special adjunct american Dustin Farahnak într-un document, potrivit NBC News.

„Ancheta a descoperit dovezi că domnul Comey a ordonat personalului să discute cu domnul Savage despre anumite probleme legate de acuratețea articolului Reuters și, prin urmare, a transferat ilegal informații clasificate.”

Dezvăluirea ar fi avut loc în timp ce Comey era șeful FBI sub fostul președinte Barack Obama. El avea să fie concediat de Trump în mai 2017.

James Comey a reacționat într-un videoclip: „Ar fi aproape amuzant dacă nu ar fi un abuz atât de îngrozitor al Departamentului de Justiție, unul la care nu putem rămâne insensibili.”

„Nimic nu s-a schimbat cu mine”, a adăugat fostul șef al FBI-ului. „Sunt încă nevinovat și încă nu mi-e frică de acești oameni și încă cred în sistemul judiciar independent”, a mai susținut fostul șef al FBI

Cazul a fost clasat sub sigiliu de către DOJ pe 5 octombrie și făcut public după ce avocații lui Comey au depus o moțiune pentru desigilarea acestuia. Avocații lui Comey au solicitat, de asemenea, instanței, să respingă cazul.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a declarat că DOJ „a depus o informare penală fără renunțare pentru a anula termenul de prescripție în ceea ce privește acuzațiile privind fostul director FBI Comey”.

„Depunerea unei sesizări penale pentru a suspenda termenul de prescripție este o practică larg recunoscută în instanțele federale și a fost aprobată de mai multe Curți de Apel de Circuit”, a continuat purtătorul de cuvânt. „Aceasta este o anchetă penală în curs de desfășurare și nu vom face alte comentarii.”

James Comey a fost pus sub acuzare de un mare juriu federal în septembrie anul trecut, sub acuzațiile de fals în declarații și obstrucționarea justiției, dar cazul a fost clasat sub pretextul unui viciu de procedură.

De asemenea, fostul director al FBI a fost pus sub acuzare și în aprilie, pentru amenințarea cu moartea la adresa lui Trump din mai 2025, când a postat pe Instagram o fotografie cu scoici aranjate astfel încât să scrie „8647”, dosar care este încă în curs.