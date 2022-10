Fostul comandant al NATO Joseph Ralston, despre rolul țării noastre în asigurarea stabilității în Europa: „România e foarte importantă pentru NATO”

Joseph Ralston a condus trupele NATO din Europa între anii 2000 – 2003, iar înainte, între anii 1996-2000, a ocupat funcția de vicepreşedinte al Statului Major al Armatei americane.

România, pol de stabilitate în regiunea Mării Negre

„România este extrem de importantă pentru NATO și pentru restul Europei, în primul rând datorită poziției sale geografice. Este foarte importantă pentru securitatea în Europa de Sud-Est. Și mai ales România este un aliat extrem de serios și de ajutor. Iar pentru NATO a fost un mare câștig când România s-a decis să se alăture Alianței.

Am lucrat îndeaproape cu Armata Română și cu Guvernul în 2001-2002 și am luat parte la Summitul NATO de la Praga din toamna lui 2002, când România a fost invitată să devină membru NATO. Alianța Nord-Atlantică a realizat de atunci cât de importantă este România. Iar țara dumneavoastră a rămas la fel de importantă și acum. Regiunea Mării Negre a fost des o regiune cu tensiuni și tocmai de aceea este atât de important că o țară atât de stabilă ca România este aici în regiune”, a transmis generalul în retragere Joseph Ralston.

Rusia, încercări de destabilizare a Europei

Întrebat dacă țara noastră ar trebui să se teamă de liderul rus Vladimir Putin, generalul american a spus că „teama” nu este o soluție în această situație.

„Nu știu dacă teamă este sintagma cea mai adecvată în acest caz. Cu toții suntem îngrijorați, deoarece președintele Vladimir Putin a luat niște decizii foarte greșite și a pus în pericol nu doar Ucraina și Rusia, ci și restul Europei. Nu sunt psiholog pentru a îi face portretul. Însă cred că scopul lui Vladimir Putin a fost acela de a diviza NATO Și Europa. Însă prin invadarea Ucrainei a făcut exact opusul. A făcut ca NATO să fie și mai puternică”, a argumentat fostul comandant suprem al Forțelor Aliate NATO din Europa.

Războiul din Ucraina, o nouă configurație

În ce privește dinamica războiului ruso-ucrainean, generalul (r) american Joseph Ralston a afirmat că Ucraina nu va putea fi cucerită de ruși și că această țară va reuși să înlăture pericolul rus, dar că acest lucru va mai dura ceva timp.

„În opinia mea, războiul va mai dura ceva vreme. Nu cred că Rusia va fi capabilă să cucerească Ucraina, așa cum intenționa. Însă nu cred nici că Ucraina nu va reuși să îi respingă pe ruși din Ucraina în felul în care își doresc. Ucrainenii sunt foarte motivați să lupte împotriva rușilor. Consider că la ora actuală cel mai probabil scenariu este un conflict de durată.

Toate războaiele sunt soluții foarte nefericite. Iar purtarea unui război ar trebui să fie ultimul instrument la care poate recurge o națiune. Toate celelalte opțiuni trebuie explorate cu mare atenție înainte de a fi luată o decizie. Este extrem de delicat ce se întâmplă în Ucraina, însă nu pot compara acest război cu altul”, a mai transmis acesta.

Utilizarea armelor nucleare de către Vladimir Putin, un act de terorism internațional

Amenințările cu utilizarea armei nucleare nu ar trebui lansate în spațiul public, a reiterat generalul (r) american, dar și că acestea ar trebui discutate la nivel diplomatic, între marile puteri și președintele Rusiei, comparat, de altfel, de Joseph Ralston cu Bin Laden.

„Nu cred că este înțelept să fie făcute comentarii publice despre astfel de amenințări. Cred că liderii marilor puteri nucleare ar trebui să îl contacteze rapid în privat pe președintele Putin și să discute cu acesta și să îi explice că nu este în regulă. Când ești liderul unei țări importante precum Rusia, ce controlează mii de arme nucleare și sute de mii de militari, aceasta este o mare amenințare când te decizi să faci ce a făcut Vladimir Putin în Ucraina.

Și da, consider că Vladimir Putin este mai rău decât bin Laden, având în vedere ce a făcut. Poporul rus are o istorie foarte brutală, fie că a fost sub țari, ori sub regimul bolșevic, sau cel al lui Stalin, Hrușciov sau Brejnev. Iar acum este Vladimir Putin. Este păcat că poporul rus a avut atât de mult de suferit sub astfel de lideri. Rușii sunt un popor înțelept și îmi pare rău că au avut lideri atât de oribili de-a lungul anilor. Este dificil de făcut o predicție privind evoluția Rusiei în viitor”, a conchis generalul (r) al NATO, conform Adevărul.ro.