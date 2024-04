Monden Fosta soție a lui Bordea a revenit pe rețelele de socializare. Ce mesaj transmite iubita lui Spike







Livia Eftimie, femeia după care a suspinat Cătălin Bordea mai multe luni, a revenit pe rețelele de socializare. Fosta soție a comediantului a decis să își închidă conturile de pe rețelele de socializare imediat după scandal. Nu de alta, dar valul de ură care a intervenit imediat după anunțul amantlâcului cu prietenului fostului soț a fost greu de suportat. Așa că pentru câteva luni, Livia a decis să dispară din spațiul public. Acum însă a revenit cu un mesaj cât de se poate de evident.

”N-am jumătate de măsură” este scris pe tricoul Liviei. De altfel, la postare, fosta soție a lui Bordea a lăsat de înțeles că a revenit pe rețelele de socializare și că nu are de gând să se mai retragă. Pe de altă parte, toate cele 40 de comentarii erau în favoarea ei. Internauții au felicitat-o pentru decizia de a se întoarce pe Instagram.

Livia fostă Bordea felicitată pentru revenirea pe rețelele de socializare

Mai ales că unii dintre ei au precizat că i-au simțit lipsa. Livia și Cătălin au avut o relație de 8 ani de zile, iar comediantul credea că este femeia vieții lui. Doar că plecarea la Asia Express a cam pus capăt căsniciei. Când s-a întors acasă, Livia nu mai era ce lăsase în urmă. Iar momentul crucial a fost acela când a aflat.

„Șocul a fost mare când am aflat. Eu nu am știut nimic de ei decât cu două ore înainte să apară în presă. Eram la Praga și mă sună cineva că aveau niște poze. Eu nu am crezut atunci! Șocul a fost imens, simți fizic cum te golești, e ca o anestezie, fața îmi rămăsese mobilă. M-am pus pe bancă și mă uitam în gol ca prostul. Eu tot încercam să găsesc ceva că nu e adevărat.

Comediantul a suferit un șoc când a aflat de înșelăciune

În timpul ăla, ai impresia că ești nebun. E puțin deranjat că ies oameni acum care au văzut chestii la club și le-a fost greu să-mi spună. Din punctul meu de vedere nu soția mea nu a făcut asta, refuz să cred că soția mea cu care vroiam să-mi petrec tot restul vieții a făcut asta.

E o altă fată în care s-a transformat. A fost o transformare ciudată nu prea o mai recunoșteam. Îmi puneam întrebări existențiale că o fi criza vârstei.