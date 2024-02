Monden Cătălin Bordea nu are trecere la femei: „Enervant și insuportabil”







Doina Teodoru, câștigătoarea sezonului 3 iUmor, a spus că juratul Cătălin Bordea este enervant și insuportabil și că distruge momentele concurenților. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a luat în vizor și alți comedianți, tot pe scena de la iUmor.

Doina Teodoru îl critică pe Bordea

„Bordea, nu mai fi enervant și insuportabil pe toate momentele concurenților”, i-a transmis aceasta lui Bordea, continuându-și discursul la adresa lui Cheloo: „Pentru asta este plătit Cheloo!”. Doina nu s-a oprit, astfel că nici Natanticu nu a scăpat de roast-ul ei acid: „Natanticu, tu, pe actorie, ești ca Hagi – stângaci!”.

Cheloo, fascinat de iubita lui Cătălin Scărlătescu

Cheloo a declarat că Doina Teodoru a muncit enorm pentru a ajunge unde este acum. ,,Este singura actriță care a folosit iUmor ca pe o rampă de lansare și a muncit în fiecare zi în care a venit aici. Indiferent cu ce moment vine, fata asta chiar muncește mult!”, a spus Cheloo laAntena 1.

Cine este Doina Teodoru

Doina Teodoru este o actriță născută în Galați, care s-a mutat în București, în urmă cu mulți ani. Ea a câștigat sezonul al treilea iUmor, în 2017, dar a apărut și în câteva filme. În prezent, aceasta joacă într-un serial de la Antena 1. Tânăra formează un cuplu cu fostul jurat de la Chefi la cuțite, Cătălin Scărlătescu. Cei doi au participat în emisiunea America Express.

„Ne-am cunoscut la Vama Veche, pe la nu știu ce bar acolo, nu am nici cea mai vagă idee, pentru că am fost luat pe sus. Eu o văzusem, o cunoșteam, dar am fost așa mai timid. Ea a făcut primii trei pași. Totul a plecat de la o poză. Am făcut noi doi o poză împreună și de la poza aceea totul a venit natural. Cred că eu am vrut poză, cred că eu am fost acela mai mârșav. M-am dus ca pisica: am zgâriat la ușă”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Doina a studiat Arta actorului la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Ea a colaborat cu mai multe teatre, precum Teatrul de Comedie, Teatrul Național și Teatrul Mic. Aceasta a apărut pe micile ecrane în „Băieți de oraș” (2017) și „See You Soon” (2019).