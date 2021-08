Elena Tudose a fost şefa de cabinet a vicepremieruluui Dan Barna până în 2020

Potrivit sursei citate mai sus, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din 28 iulie s-a aflat şi un memorandum iniţiat de secretarul general al Executivului, Tiberiu Gorun, avizat de Dan Barna, prin care se propunea ca secretarul de stat Elena Tudose să fie numit membru provizoriu în CA-ul OPCOM, filială a transportatorului naţional de electricitate, Transelectrica, care are rolul de administrator al pieţei de energie electrică.

Transelectrica este direct subordonată Secretariatului General al Guvernului. Secretarii de stat au nevoie de derogare de la lege, derogare acordată de Guvern, pentru a fi numiţi în consiliile de administraţie ale societăţilor suborodnate Executivului. Potrivit Newsweek, surse politice susţin că au fost acordate în ultima vreme numeroase astfel de derogări de către cabinetul Cîţu, dar memorandumurile nu au fost anunţate public.

Cariera Elenei Tudose nu a avut nici o legătură cu piaţa de energie Fosta şefă de cabinet a lui Barna a fost absolventă a SNSPA şi deţinătoare a unui doctorat la ASE şi nu a avut nici o legătură cu piaţa de energie.

Şi totuşi, în şedinţa din 28 iulie, informarea de presă menţionează aprobarea a trei memorandumuri, dar nici unul nu are legătură cu promovarea Elenei Tudose. Potrivit sursei citate, Dan Barna mai are doi consilieri de stat, cu rang de secretar de stat. Vicepremierul Kelemen Hunor are doi secretari de stat şi doi consilieri de stat, atribuţiile celor doi vicepremieri fiind însă vagi.

Elena Tudose câştiga circa 10.000 de lei pe lună, când era şefa de cabinet a lui Barna, la USR

În perioada când era şefa de cabinet a lui Dan Barna, până în 2020, Tudose a fost cel mai bine plătit angajat al USR. Soţul ei lucrează la Lidl şi câştiga circa 15.000 de lei pe lună. Numirea în CA-ul OPCOM îi va aduce, probabil, circa 5.000 de lei pe lună.

Din informaţiile făcute publice de USR, după ce partidul a fost obligat în instanţă să comunice salariile angajaţilor, reiese faptul că salariul ei a fost cu mult peste salariile obţinute de ceilalţi angajaţi ai formaţiunii. În luna iulie a anului trecut Tudose a avut un salariu net de 9.000 de lei, care a fost redus la 7.363 de lei în luna noiembrie a aceluiași an, mai spune sursa menţionată.