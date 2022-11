Fosta prezentatoare a emisiunii Top Gear, Sue Baker, a murit. Suferea de o boală ce nu putea fi tratată

Moartea jurnalistei a fost anunțată zilele trecute, pe data de 10 noiembrie. Ea a fost pioniera jurnalismului auto și a apărut în peste 100 de episoade ale formatului original al emisiunii Top Gear.

Fosta prezentatoare a emisiunii Top Gear suferea de boala neuronilor motorii, numită și MND. Vestea morții sale a venit din partea familiei acesteia.

„Cu mare tristețe, împărtășim vestea morții lui Sue. O mamă iubitoare pentru Ian și Hannah, o bunica iubitoare pentru Tom și George și o minunată soacra pentru Lucy. Ea a murit în această dimineață cu familia în preajma ei.

Era o scriitoare talentată și prolifică, o prezentatoare TV carismatică și o pasionată iubitoare de animale. A avut o viață și o carieră pe care mulți le-ar invidia, dar a făcut totul cu atâta grație încât a fost admirată și respectată de toți cei care o cunoșteau. Știm că a însemnat atât de mult pentru mulți”, a transmis familia jurnalistei.

