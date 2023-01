Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea, răsfățată de iubitul milionar. Cum s-a schimbat viața Irinei

Irina Tănase și Liviu Dragnea au avut o relație mai bine de 8 ani, dar aceasta s-a destrămat din cauza infidelității tinerei, după spusele politicianului. Când el era în închisoare, blondina se vedea pe ascuns cu fostul partener, Paul, al cărui tată deține afaceri importante în Alexandria.

Cu toate astea, Irina Tănase nu a recunoscut că l-a înșelat pe Liviu Dragnea, ba chiar a declarat că suferă foarte tare după despărțire. Ea a fost secretara politicianului, dar a reușit să-l cucerească foarte repede.

„Pur și simplu am decis să fie lângă mine la Congres. Am fost conștient că toată lumea va fi cu ochii pe ea. Am văzut că au fost discuții și despre nășie. Nu am cerut-o înca în căsătorie. Nu sunt zgârcit, dar inelul nu e scump, l-am luat de 1 martie. Mi-a fost drag că am fost cu Irina la Congres. Nici vorbă să fie gravidă”, declara Liviu Dragnea, la scurt timp după Congresul din anul 2018.

Cine este noul iubit al Irinei Tănase

Acum, Irina Tănase a postat o fotografie cu un buchet uriaș din trandafiri roșii și roz. Mai mult, ea a scris și un mesaj de dragoste pentru noul iubit. „Lucrurile simple care înseninează o zi ploioasă”, a scris Irina Tănase.

Potrivit informațiilor din presă, Irina Tănase a început o relație cu un milionar libanez în vârstă de 53 de ani. Roger El Akoury este supranumit „Regele medicamentelor” și s-a iubit cu Anna Lesko o perioadă bună de timp. Inițial, el a investit în compania lui 20.000 de dolari. La scurt timp, firma a fost cotată la o valoare de piață de 400 de milioane de euro, potrivit Click.

Liviu Dragnea, mesaje intime cu prietena fostei iubite

Amintim că acum câteva luni au apărut în presă mai multe conversații dintre Liviu Dragnea și cea mai bună prietenă a Irinei Tănase, Suzi. Politicianul i-a făcut mai multe avansuri tinerei și i-a spus că își dorește să o cunoască mai bine.

„– Ce tare ești în poza asta!!!, spune Liviu.

Suzi îi trimite o îmbrățișare.

– E incredibil în ce fel te maturizezi! Incredibil!!! spune Liviu.

– Haha, așa eram, dar nu existau ochi pentru mine, îi răspunde Suzi, râzând.

– E posibil, spune Liviu.

Suzi râde. Îi trimite trei hohote de râs lui Liviu.

– Cum e acolo?

– E frig, chiar frig.

– Și aici e răcoare :), față de zilele trecute, spune Suzi.

– Da? Aici sunt 18 grade, chiar frig. Sunt cu președintele Serbiei și premierul Macedoniei la o terasă și cam tremur. Ăștia, ai dracu’, sunt îmbrăcați bine.

Suzi râde…

– Și de-abia a început masa, spune Liviu.

– Cam nașpa.

– Găsesc eu o soluție.

– Mai ales că poate te întorci cu o răceală, că de obicei așa se întâmplă, mimează Suzi grija.

– Sper să nu.

– Păi, poate iei ceva când ajungi în cameră, Parasinus, ceva, că știu că ai. :))

– Acum n-am. Dar fac un duș fierbinte.

– Sigur poate cineva să cumpere.

– Ar fi o idee. Vorbesc cu ăștia să trimită pe cineva.

– Ar fi cel mai bine.

– Da, le-am zis acum.

– Mă enervează poza ta de profil, spune Liviu.

– De ce?, întreabă Suzi, cu un hohot de râs.

– Mă urcă pe pereți și nu mai sunt atent la ăștia. Mă gândesc numai la prostii.

– Doar de la atât? Pot mai mult, spune, provocator, Suzi…

– Cred că poți mai mult. Să-mi arăți.

Suzi îi trimite două poze. Suzi e o femeie într-adevăr frumoasă și sexy.

– Sunt noi, spune Suzi.

– Bunăciune, replică Liviu.

– Data trecută, după mulți ani, am avut prima discuție serioasă cu tine. Și chiar ai o gândire profundă și matură, îi mai spune Liviu lui Suzi.”