Recent, Mirela Vaida a găsit justificare în telenovela prezentată în emisiunea ei, printr-o comparație cu reality-show-ul din urmă cu câțiva ani, în care protagoniști au fost Monica Gabor și Irinel Columbeanu, potrivit wowbiz.ro.

„Să ne amintim că nici Monica și Irinel nu au fost vreun model de moralitate. Ce ne învăța Monica? Dacă ești o fată tânără și te combini cu un bărbat mai în vârstă și care e miliardar, poți să fii și tu cineva? Acesta este un model în viață? Nu. A fost promovat peste tot. A spus cineva ceva? Nu. Dar de ce? Că Irinel venea de la Izvorani și Veronica vine de la Blăgești? Mie nu mi se pare normal.

Am și spus-o în direct. Eu sunt un prezentator un pic mai asumat, de multe ori fac lucruri riscante. Mi le asum. În sensul că am atitudine. Atunci când se exagerează, tind să o spun și vreau să o spun!”, a afirmat Mirela Vaida într-un interviu recent.

Asemănările dintre Monica Gabor și Vulpița nu se opresc doar la comparația făcută de Mirela Vaida, amândouă vin din aceeași zonă a țării: dacă Vulpița este din Vaslui, Monica Gabor venea de la Bacău.

Monica Gabor nu împlinise vârsta de 18 ani atunci când a început relația cu Irinel Columbeanu. S-a căsătorit cu fostul milionar și a devenit și mama unei fetițe. Monica Gabor și-a continuat studiile, a absolvit liceul din Snagov și apoi Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul SNSPA.

După divorțul de Irinel Columbeanu, Monica gabor s-a mutat în SUA, acolo unde locuiește acum, cu actualul ei soț, miliardarul Mr Pink, dar și de fetița ei și a lui Irinel Columbeanu.

Altfel, emisiunea „Acces Direct” nu s-a mai ținut, joi, după ce soții veronica și Viorel Stagaru au fost testați pozitiv cu noul coronavirus.

„La ora 16:30, după ultima ședință de redacție, eu eram deja îmbrăcată, machiată, urma să mă cablez. În acel moment, au venit rezultatele. Noi am fost precauți și bine am făcut. Veronica s-a întors de la Blăgești și a zis că are ceva probleme cu bila.

Acuzând că nu se simte foarte bine… Noi avem o echipă medicală care în fiecare zi ne ia temperatura, toată lumea poartă mască, regulile sunt păstrate cu sfințenie. Când ea a acuzat stări de rău, ne-am gândit că cel mai bine să facem acest test. Dacă i l-am făcut ei, i l-am făcut și soțului. Pe ea nu am mai chemat-o în emisiune, am lăsat-o acasă”, a explicat Mirela Vaida.