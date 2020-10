In raportările făcute public România a creat senzația ca rata de infectare este tot timpul sub 10% ,DAR SE PARE CA INTENȚIONAT S-AU PRODUS ERORI ! O sa ma explic de ce: de trei luni noi raportăm cu bună știință și cazurile testate făcute la cerere și care NU au relevantă in monitorizarea pandemiei! Bineinteles ,ca testarea la cerere(mai ales prin prisma concediilor) are o rata de pozitivare mică dar fiind multe ca număr DILUEAZĂ rezultatul final al raportărilor adevărate și obiective!!