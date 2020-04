Fostul model Playboy le-a transmis tututor celor care au fost alături de ea că a reușit să treacă peste boala provocată de noul coronavirus: „Finnaly home!I have beaten the coronavirus!!!!” – În sfârșit acasă, am bătut coronavirusul”, a scris Roxana Marinescu Schwartz pe pagina sa de Facebook.

Pe lângă postarea inițială, a mai pus mai multe comentarii, explicând ce i s-a întâmplat și care este starea ei de sănătate.

„Da… am avut acest virus si am fost internata la spital 4 zile… ieri noapte am ajuns acasa!!”; „Doar ca virusul este foarte pervers si de la ora la ora se poate schimba ceva… da… depinde de problemele de sanatate”; „Edy este negativ la covid 19…vic la fel, eu port.mască și mănuși în casă si dorm în altă cameră”, a comentat fostul model cu cei care i-au accesat pagina și și-au cerut detalii.