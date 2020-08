„Lumea e oripilată de impostura diplomelor dubioase din CVurile analizate de Valeriu Nicolae. Am de spus două lucruri:

1) știți cum îl cheamă pe singurul ministru care a torpilat sistemul acestor fraude, de la bac, până la doctorat? Vă spun eu: Daniel P. Funeriu. Adică eu. Am curățat bacalaureatul, am luat universitățile private cu 560.000 de studenți și le-am lăsat cu 70.000 după ce le-am clasificat. Am deschis cutia cu plagiate ale politicienilor. Da, știu, sunt arogant și lăudăros. Dar foarte bun. Hai cu heităreala.