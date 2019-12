Fifor a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care afirmă că politicienii şi cadrele din armată ar trebui să „arunce o privire la panoplia eroilor cazuti sub drapel”

„Am stiut, inca de la bun inceput, din momentul in care am semnat ca initiator Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, ca ne va fi extrem de greu sa spargem bariera de obtuzitate si orgolii a unora dintre factorii de decizie din MApN, fie ei politicieni sau militari.

De ce? Pentru simplul motiv ca orice propunere de imbunatatire a conditiilor de munca si de viata a celor de la „talpa” armatei, pur si simplu ii isterizeaza pe unii cu constelatii pe umeri, care uita ca acolo unde e cel mai greu, acolo sunt ei, SGP-istii, asa cum li se spune soldatilor si gradatilor profesionisti.

Poate ca semn al sentimentului de revolta care ma incearca acum, dupa ce MApN a facut tot posibilul sa amane din nou un vot in Comisia pentru aparare a Camerei Deputatilor si trimiterea la vot final in plen a legii, ii indemn pe cei care tin piciorul pe frana sa arunce o privire la panoplia eroilor cazuti sub drapel in ultimii ani si sa reflecteze, cu capul plecat, in prag de Sarbatori.

Respect militarilor romani, oriunde s-ar afla!

Onoare si Patrie!

P.S. In februarie, ma mut la usa Comisiei pana se da votul”, a scris Mihai Fifor pe Facebook

