Fost marinar al marinei americane, Jinchao Wei, condamnat la peste 16 ani de închisoare pentru vânzare de secrete militare Chinei

Un fost marinar al United States Navy a primit o condamnare de 200 de luni (aproximativ 16 ani și 8 luni) de închisoare pentru furnizarea de informații clasificate unei persoane despre care credea că lucrează pentru serviciile de informații ale Chinei. Decizia a fost pronunțată luni de o instanță federală din San Diego, după ce marinarul a fost condamnat în august 2025 pentru multiple infracțiuni de spionaj.

Jinchao Wei, în vârstă de 25 de ani și uneori identificat în documentele oficiale ca Patrick Wei, a fost găsit vinovat de șase capete de acuzare, inclusiv spionaj și conspirație pentru a comite spionaj. Procurorii au stabilit că acesta a transmis manuale tehnice, fotografii, videoclipuri și detalii despre nave și sisteme de arme ale marinei americane în schimbul a puțin peste 12 000 de dolari, sumă care reprezenta o parte semnificativă din venitul său lunar. Informațiile au fost furnizate pe parcursul a aproximativ 18 luni, între 2022 și 2023.

Wei a lucrat ca mecanic pe nava de asalt amfibie USS Essex, unitate care, ca parte a flotei americane, transportă personal și echipamente pentru misiuni complexe în diferite regiuni strategice ale lumii. El deținea, prin poziția sa, o autorizare de securitate care îi permitea accesul la informații sensibile privind armamentul, sistemele de propulsie și alte elemente critice ale navei.

Investigațiile coordonate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite arată că Wei a fost recrutat în februarie 2022 prin intermediul unei rețele sociale de către un individ despre care i s-a spus că este interesat de navele marinei americane și ar avea legături cu o companie chineză de construcții navale de stat. În realitate, anchetatorii au stabilit că persoana respectivă era ofițer de informații chinez.

În ciuda faptului că a recunoscut într-o discuție cu un coleg că oferta de 500 de dolari pe zi părea “evidentă ca fiind spionaj”, Wei a continuat să trimită date sensibile forului respectiv, folosind aplicații criptate și metode de comunicare menite să evite detectarea.

Deputatul procuror general al Statelor Unite, Todd Blanche, a calificat acțiunile lui Wei drept o “trădare” a jurământului depus ca membru al marinei și o compromitere a securității naționale americane. Autoritățile au subliniat importanța pedepsei severe în contextul eforturilor continue de protejare a informațiilor clasificate și de contracarare a acțiunilor de spionaj realizate de servicii străine.

Ofițerul adjunct responsabil cu securitatea națională, John A. Eisenberg, a adăugat că Wei a avut o responsabilitate solemnă de a proteja secretele militare după ce a obținut și confirmat loialitatea față de Statele Unite atunci când a devenit cetățean american și a intrat în marina americană.

În timpul procesului său de cinci zile, acuzatul a pledat că nu a avut intenția de a face rău Statelor Unite sau ură față de ele și că a furnizat informațiile într-un scop educațional, argument respins de juriu în momentul condamnării. Wei a fost achitat doar de un capăt de acuzare legat de fraudă privind naturalizarea.