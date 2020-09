Potrivit DNA, Eugen Șerbănescu este cercetat pentru nu mai puțin de 34 de infracţiuni de abuz în serviciu. Ceilalți doi foști angajaţi ai instituţiei vizaţi în dosar sunt acuzaţi de câte 27 de infracțiuni de abuz în serviciu. Dosarul instrumentat de procurorii DNA se referă la finanţarea din fonduri publice a unor producţii cinematografice, în perioada 2006 – 2016, context în care au fost încheiate 84 de contracte pentru care Centrul Național al Cinematografiei ar fi plătit efectiv suma de 51.106.409 de lei, potrivit Libertatea.

”Eugen Şerbănescu, la data faptelor director general al Centrului Naţional al Cinematografiei (C.N.C.), sub aspectul săvârşirii a 34 de infracţiuni de abuz în serviciu, dintre care unele în formă simplă, iar altele în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, Stejeroiu Carmen Gabriela, la data faptelor şef Serviciu Fond Cinematografic şi director economic (exercitări temporare ale funcţiei) în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei (C.N.C.), sub aspectul săvârşirii a 27 de infracţiuni de abuz în serviciu, dintre care unele în formă simplă, iar altele în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave, Dincă Gabriela, la data faptelor angajat în cadrul Serviciului Fond Cinematografic, sub aspectul săvârşirii a 27 de infracţiuni de abuz în serviciu, dintre care unele în formă simplă, iar altele în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave”, a transmis DNA în comunicat.

Procurorii îi suspectează pe cei trei inculpați că ar fi favorizat nouă producători de film care nu ar fi avut dreptul legal de a obține acei bani primiți de la CNC. ”Deşi în actul normativ menţionat sunt prevăzute expres condiţiile în care anumite societăţi comerciale (producători de film) pot beneficia de finanţare din partea C.N.C., cei trei inculpaţi ar fi facilitat obţinerea de finanţare pentru nouă producători de film care nu ar mai fi avut dreptul legal de a obţine acele sume de bani.

Practic, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, cei trei inculpaţi ar fi permis ca aceiaşi producători de film să beneficieze de noi credite directe sau finanţări nerambursabile din partea C.N.C., în ciuda faptului că nu îşi respectaseră obligaţiile rezultate din contractele aflate în derulare, ajungând, din nou, în poziţia de a încălca aceleaşi obligaţii”, arată procurorii DNA.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin celor trei inculpați. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.