Fost ambasador al SUA la ONU spune că „Biden are o singură treabă: să protejeze America și nu reușește”

Fostul ambasador al Statelor Unite la Naţiunile Unite Nikki Haley a declarat că retragerea din Afganistan a fost ziua în care America a început să piardă teren în fața celorlalte țări. Oficialul a declarat că evenimentul a fost „jenant” pentru că administrația Biden a lăsat în urmă aliați care au lucrat cu trupele americane timp de 20 de ani. „Retragerea a devastat populația locală, iar femeile și aliații SUA se confruntă acum cu legi draconice”, a adăugat aceasta.

Haley a mai avertizat că acest lucru le-a permis adversarilor Americii să atace obiectivele militare, văzând cum Statele Unite, o superputere, se destramă.

Biden has one job: To protect America—and he’s failing.

Already this FY, 66 terrorists were caught at the southern border.

If Biden won’t take his job seriously, it’s up to GOP governors and Congress to keep Americans safe.

— Nikki Haley (@NikkiHaley) August 17, 2022