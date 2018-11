FORUMUL NAȚIONAL AL STUDENȚILOR LA ȘTIINȚE POLITICE ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE 21-24 NOIEMBRIE 2018

În perioada 21-24 noiembrie, Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP) organizează cea de-a patra ediție a Forumului Național al Studenților la Științe Politice și Relații Internaționale (FNSSPRI): „The Future of Education: A Roadmap to 2030” - eveniment ce se va desfășura, în mod tradițional deja, sub patronajul Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Senatului.





