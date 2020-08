Rui Pinto este ținut într-un loc izolat, nu departe de Lisabona. Doi polițiști îi urmăresc pe tânărul de 31 de ani, în timp ce merge alături de doi reporteri de la DER SPIEGEL. Omul din spatele platformei de dezvăluiri – Football Leaks se află în prezent într-un program de protecție a martorilor, motiv pentru care există reguli stricte cu privire la ceea ce se poate scrie despre locația sa actuală. „Viața mea este încă în pericol”, spune Pinto.

Cu toate acestea, el pare să aibă în continuare o dispoziție bună. Pentru prima dată într-un an și jumătate, este un om liber. Și șansele sale de a fi achitat în procesul său de la Lisabona au crescut recent. Plimbarea reporterilor Der Spiegel împreună cu Pinto în afara Lisabonei a avut loc cu o zi înainte de finala Ligii Campionilor de duminică trecută dintre Bayern Munchen și Paris Saint-Germain, care a fost jucată în capitala portugheză.

Ca nimeni altcineva înainte de el, Pinto a fost responsabil pentru lumina puternică reflectoarelor pusă pe partea întunecată a fotbalului profesionist. Chiar dacă industria fotbalului sărbătorește culmea sezonului cluburilor pe stadionul Benfica Lisabona, Pinto locuiește la doar câțiva kilometri distanță sub protecția poliției într-o casă sigură.

Rui Pinto și-a făcut numeroși dușmani influenți în ultimii ani. El a făcut publice peste 70 de milioane de documente confidențiale – un total de 3,4 terabiți de date – cu DER SPIEGEL și partenerii săi din consorțiul de jurnalism European Investigative Collaborations (EIC). Din 2016, mai mult de o mie de articole au fost scrise pe baza acestor date, dintre care unele au avut implicații juridice serioase.

Cristiano Ronaldo a primit o sentință cu suspendare pentru evaziune fiscală și a trebuit să plătească în jur de 20 de milioane de euro. Unii dintre cei mai importanți agenți sportivi din lume sunt încă cercetați pentru încălcări de impozite și spălare de bani. Documentele Football Leaks au creat chiar probleme pentru președintele FIFA, Gianni Infantino, iar procurorii publici elvețieni îl cercetează în continuare.

Până în prezent, însă, doar o singură persoană a aterizat în închisoare ca urmare a Football Leaks. Rui Pinto însuși. El a fost acuzat de piraterie informatică și tentativă de șantaj, procesul urmând să înceapă vinerea viitoare. În decembrie, Pinto a discutat despre perspectivele sale destul de sumbre într-un interviu cu DER SPIEGEL, inclusiv o posibilă pedeapsă de închisoare de până la 25 de ani.

Unul dintre motivele pentru încrederea sa actuală este un acord la care a ajuns cu autoritățile juciciare portugheze. Pinto le-a acordat acces la cea mai mare comoară a sa: a deschis opt discuri criptate care conțin 17,5 terabiți de informații.(…)

Marea problemă a lui Rui Pinto se învârte în jurul întrebărilor despre cum a accesat datele. El spune că rolul său a fost doar acela de a căuta, colecta și analiza informații referitoare la încălcări ale legii înainte de a le transmite jurnaliștilor sau anchetatorilor. El nu se vede ca un hacker, ci ca un informator.

Există, de asemenea, un alt mod de a-l privi. Cea mai mare slăbiciune în instanță a lui Pinto este acuzația de tentativă de șantaj. Pentru că pune sub semnulk întrebării adevăratele intențiile ale lui Pinto. „Regret în mod specific un lucru: că am decis să am acel contact cu Nélio Lucas”, spune Pinto. Într-adevăr, a fost o plângere legală depusă de agenția de marketing sportiv Doyen și managerul său Lucas, care a condus la procesul actual. Pinto ar fi piratat sistemele IT ale companiei în 2015. Într-un e-mail, el a cerut o sumă de „între 500.000 de euro și 1 milion” în schimbul nepublicării documentelor. De asemenea, a contactat un avocat care s-a întâlnit apoi cu Lucas și consilierul său juridic la o benzinărie din Lisabona pentru a discuta afacerea. Poliția a înregistrat în secret conversațiile. DER SPIEGEL și EIC au scris despre aceste acuzații în 2016. „Am fost naiv pe atunci”, spune Pinto. El spune că a vrut să testeze cât de departe ar ajunge Lucas și Doyen pentru a împiedica publicarea documentelor compromițătoare.

Continuarea articolului AICI