Cum va pieri România din cauza mâncatului acasă. După Uber, toate tunurile pe „Food Sharing”! Cugetări macroeconomice cu cupolă și aparat de taxat

„In ultima perioada de timp am cautat sa iau comenzi numai la locatiile unde se gasesc restaurante, carciumi etc... si am stat de vorba cu ospatari, chelneri, barmani, bucatari, patroni despre ride si food sharing !”, a scris un taximetrist revoltat pe Facebook.





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Social Alte articole din categorie

capital.ro

libertatea.ro

rtv.net

fanatik.ro

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

playtech.ro

unica.ro

dcnews.ro

stiridiaspora.ro