Florina Bogdan, avocata ce și-a urmat visul și a deschis o afacere cu flori. „Mi-a fost dat să iubesc florile încă din copilărie”

De curând a deschis în București o florărie. Ea spune că mereu a simțit o chemare către această parte, motiv pentru care de-a lungul anilor a urmat și cursurile Școlii de Design Floral la Boerma Institut din Olanda.

„Am avut o relație specială cu florile de când mă știu, mi-am dorit mereu să am florăria mea și acum câțiva ani, când locuiam în Cluj, am reușit să-mi îndeplinesc visul. Am investit mult suflet în acest vis. Îmi aduceam singură florile de la cea mai mare bursă din Olanda, țară unde am făcut și cursuri de designer floral, am avut bucuria să creez ținute florale pentru Balul Operei din Cluj”, a povestit Florina Bogdan. Numai că, viața a îndreptat-o atunci în altă direcție, fiind nevoită să renunțe rapid la visul său.

Nimic nu este imposibil

Florina Bogdan a mărturisit că nimic nu este imposibil pe această lume și totul începe prin a-ți propune ceva, făcând referire la relația dintre meseria de jurist și arta florală. „Sunt medici care cântă în orchestre sau și-au cumpărat ateliere de tâmplărie, sunt profesori de istorie care pictează, sunt bancheri care și-au deschis afaceri cu vinuri. Nimic nu este imposibil pe această lume. Totul începe cu a-ți propune ceva”.

Aceasta a adăugat că nu poate concepe viața fără flori, iar ele emit cu adevărat o energie pozitivă și liniștitoare, fiind de asemenea, o sursă de inspirație. Ea este de părere că trandafirul inspiră cele mai multe stări, deși sunt oameni care preferă și pe care îi liniștesc lăcrămioare, lalelele sau alte tipuri de flori.

„Un trandafir deschis, un boboc sau un boboc care abia iese la lumină, un trandafir trecut… E drept că, în ceea ce privește parfumurile, trandafirul poate e un pic cam puternic pentru o persoană discretă, de asta aș înclina mai degrabă pentru iriși. Știați că sunt iriși care miros? Sunt senzaționali”, a spus Florina Bogdan.

Cum s-a transformat pasiunea în meserie

Aceasta a mai dezvăluit că i-a fost dat să iubească florile încă din copilărie, iar pasiunea ei s-a transformat în meserie pentru că nu a încetat niciodată se viseze la asta.

„Probabil așa mi-a fost dat, să iubesc florile încă din copilărie. În meserie s-a transformat deoarece așa am visat. Cred că aveam zece ani când mi-am imaginat prima dată cum ar fi să… și uite așa am urmat cursurile Boerma Instituut din Olanda”, a mai spus Florina Bogdan, potrivit Mediaflux.