Florin Zamfirescu a ieșit în stradă. „S-a ales praful de visurile noastre, de tinereţile noastre”

Actorul Florin Zamfirescu critică noile masuri pe care Guvernul le-a propus, chiar dacă este vaccinat. Acesta a dezbătut actuala situație a României în exclusivitate la Antena 3.

Vedeta iese în stradă

„Am ieşit în stradă, pentru că, socotesc că România este un vapor eşuat. S-a ales praful de tot ce am sperat. Şi am ţipat şi ne-am bucurat acum 31 de ani. Când eram în acelaşi loc, la Piaţa Universităţii, eram în balconul Universităţii şi eram fericiţi cu toţii că ţara nu are nicio datorie.

Speram că cei care ne vor conduce or să cârmească vaporul ăsta, care astăzi este eşuat. S-a ales praful de visurile noastre, de tinereţile noastre, de copiii noştri, de urmaşii noştri, de nepoţi. S-a ales praful de români. Acum am ieșit, pur și simplu, din disperare. Speranțe mari nu am. Sper să cadă acest Guvern. Sper ca în ultima clipă să apară omul necesar la conducerea țării, pentru că toți care sunt acum la conducerea țării, sunt niște Iuda, vânduți, trădători.

Cîțu a zis că românul o duce foarte bine, ce probleme aveți? Păi ce se întâmplă cu copiii, ce se întâmplă cu școlile, ce se întâmplă cu batjocura cu obligațiie, cu interdicțiile? Ce se întâmplă? Mai avem vreun pic de libertate când totul este obligatoriu și interzis?”, a spus acesta.

Actorul sfătuiește populația să meargă la protest

Florin Zamfirescu a declarat că singura modalitate prin care oamenii pot face dreptate este să se facă auziți și să deschidă ochii, ba chiar a transmis că libertatea este cel mai de preț lucru pentru el.

„Sunt 18 milioane cel puțin care gândesc cu totul diferit decât conducătorii noștri. Acești 18 milioane, dacă pur și simplu s-ar ridica în picioare și ar păși înainte, în jurul instituțiilor care au pretenții, în jurul Parlamentului, în jurul Guvernului, fără niciun fel de scandal, fără niciun fel instrument de torturi și voluri, fără nicio armă. Și dacă poporul s-ar scula în picioare, nimeni nu i s-ar putea opune. Asta e soluția pe care o văd eu. Nu cu forța, nu cu urlete, nu cu pedepse, nu cu pușcării, nu cu condamnări, nu cu arestări și dându-i la o parte”, a spus Florin Zamfirescu la Antena 3.