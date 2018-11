FLORIN SALAM, amenințat de marii INTERLOPI ai României. Clipe de COȘMAR pentru FAIMOSUL MANELIST

Florin Salam, faimosul manelist din România, s-a dus direct la Parchet pentru a-i denunța pe interlopii care l-au amenințat pentru a pune mâna pe averea sa.





Salam nu mai acceptă ca veniturile să-i fie luate de băieții răi și începe războiul la Parchet, acolo unde i-a turnat. Culmea e că grosul banilor din dedicații vine tot de la interlopi, aceiași cu care maneliștii se pupă frățește la fiecare petrecere.

Florin Salam nu mai tace. Începe să-i toarne la Parchet pe cei care l-au redus la tăcere și i-au umblat la avere. De-a lungul carierei sale muzicale, regele a adunat în palmares scandaluri ba amoroase, ba bănoase cu interlopi. Nu doar o dată s-a plâns de relele tratamente aplicate de băieții răi, dar acum cuțitul i-a ajuns la os și cere ajutorul autorităților.

”După 20 de ani am decis să vorbesc despre acest subiect, oameni care nu-ți dau voie să îți faci meseria. Vreau să mă reapuc de cântat și deja au început telefoane, ameninţări. Aș vrea să cred că țara asta nu e fără stăpân. Și dacă nu pot să muncesc și să-mi câștig pâinea corect, atunci ce ar trebui să fac? (…) Sunt de mai mult timp problemele astea dar am zis că poate am greșit lăsând așa situația. (…) Îmi umblă psihic, amenințări, una alta, trebuie să ajungem și acolo… pentru mine nu dă bine, în meseria asta trebuie să fiu relaxat. Mă feresc să nu păţească ceva fraţii, copiii…ăsta e adevărul” spune manelistul.

Salam și-a angajat un avocat care să se ocupe de situația în care a ajuns. ”Dumnealui a fost invitat la o unitate de parchet să dea niște explicații. Vorbim despre constituire de grup, șantaj, supunere la muncă forțată, fapte grave pe care organele statului sunt chemate sa le investigheze” spune apărătorul lui Salam, conform Cancan.

Pagina 1 din 1